Magyar Péter ismét elítélte Oroszországot

Az orosz dróntámadás ismét rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor – írta Magyar Péter miniszterelnök, miután Romániában, Galati városában ketten megsérültek egy robbanás következtében, amikor egy orosz drón eltalált egy lakóházat.

Magyarország a leghatározottabban elítél minden olyan támadást, amely a civil lakosságot veszélyezteti, valamint egy szuverén EU- és NATO-tagállam területének és légterének megsértéséhez vezet

– írta a kormányfő, jelezve, hogy Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt.

Magyar Péter már korábban is bírálta a civilek elleni orosz katonai akciókat. A közelmúltban dróntámadás érte Kárpátalját, ami után Orbán Anita berendelte Oroszország nagykövetét a Külügyminisztériumba. Ehhez képest a Fidesz-kormány idején a hasonló akcióknak nem volt Oroszországra nézve hátrányos következményük, Szijjártó Péter például 2024 novemberében a kárpátaljai orosz támadás után sem ítélte el az oroszokat, és ugyanígy tett 2025 augusztusában, a Munkácsot ért támadáskor.

A péntek hajnalban Romániában történt drónbecsapódást robbanás és tűz követte, és a tömbházból menekülők közül ketten könnyebben megsérültek. A panelházból mintegy 70 személy menekült ki önerőből, illetve a helyszínre érkező katasztrófavédelmi erők segítségével.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt azzal, hogy orosz dróntámadás ért egy sűrűn lakott városrészt Romániában.

António Costa, az Európai Tanács elnöke bejegyzésében teljes szolidaritását fejezte ki, és támogatást ígért Romániának, valamint elítélte légtere és a nemzetközi jog megsértését. „Oroszország háborújának kiterjesztése az EU területére megfontolatlan és felelőtlen lépés” – mondta.