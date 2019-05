Visszalépett a Roland Garrostól a legtahóbb teniszező

Az ütőt és a széket is földhöz vágta dühében a teniszező

A botrányos római viselkedése után visszalépett a Roland Garrostól Nick Kyrgios. Egyelőre nem lehet tudni, hogy mivel indokolta lépését.

A világranglistán 36. ausztrál játékost Rómában leléptették, miután a norvég Casper Ruud elleni második fordulós összecsapás döntő játszmájában elkezdett vitatkozni az egyik vonalbíróval. Ezért előbb büntetőjátékot kapott, majd miután földhöz vágta az ütőjét és odébb rúgott egy palackot, végül pedig a pályára hajított egy széket, kizárták a mérkőzésből.

Kyrgiost megbírságolták és ATP-pontokat is veszített, de nem tiltották el, így elvileg indulhatott volna Párizsban. Sőt, be is sorsolták az első fordulóba, a brit Cameron Norrie lett volna az első ellenfele.

Azóta az Instagramon küldte el a salakszezont és a Roland Garrost a fenébe, mondván a borítást senki sem szereti és Wimbledon a legjobb torna a világon.

Kiemelt fotó: Clive Brunskill/Getty Images