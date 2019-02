Újabb világsztárja hagyhatja ott a Győri Audi ETO-t

Nycke Groot mellett a hosszú ideje sérüléssel bajlódó, több műtéten is áteső norvég átlövő, Nora Mörk is elhagyhatja a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO-t a nyáron, miután úgy tűnik, nem fogja meghosszabbítani a lejáró szerződését. A norvég TV2 a francia L’Equipe-re hivatkozva már azt is tudni véli, hogy a világklasszis játékos hol folytathatja.

Nagyon érdekes lesz, hogy mihez fog Mörk kezdeni. Ismerve őt, biztosan Európa egyik legjobb csapatában fogja folytani. Egy olyan klubot fog keresni, amelyik a BL-győzelemre hajt

– mondta az egyik szakértő, Bent Svele.

A cikk szerint noha a francia értesülések szerint Mörk a román CSM Bukarestben folytatja, egyelőre nincsen megállapodás, egyelőre csak annyi biztos, hogy nyáron távozik Győrből. Egy másik lehetőség a Rosztov-Don lehet a norvég játékos számára, hiszen az orosz klub vezetőedzője Ambros Martin, az Audi ETO-val négy BL-t nyerő spanyol szakember.