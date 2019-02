Kropkó Péter a triatlonszövetség „nyakára tette” a kötelet

A miskolci törvényszék jogerős ítéletben mondta ki a sportról szóló 2004. évi törvény értelmében, hogy az Ironman 70.3 Budapest rendezvényeire a Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) engedélyezési hatásköre nem terjed ki. Mivel az Ironman amatőr tömegsport, így az a Sporttörvény szerint nem vonható az MTSZ versenyrendszere alá, így nincs és nem is lehetett felügyeleti jogköre az Ironman rendezvények felett.

A számára igencsak kedvező hírről Kropkó Péter, az Ironman 70.3 jogtulajdonosa, a budapesti versenyek 2014-16 közötti rendezője közösségi oldalán számolt be.

Triatlon: háború van, ez már nem kétséges Ezt látszik alátámasztani a sportági szövetség hivatalos közleménye, amelyben visszautasítják Kropkó Péter, a sportág legismertebb honi szereplőjének valamennyi vádját.

Kropkó úgy fogalmaz, ezzel bebizonyosodott, hogy az MTSZ közel három éve ellene zajló lejáratási hadjárata, a versenye ellehetetlenítése törvénytelen jogalapra épült.

Orbán fogorvosa az Ironmant fúrja Triatlonos tanmese a szomszédról meg a tehenéről, amely éppen megdögleni látszik. Vagy a lavór vízről és a gyerekről. Kinek ahogyan tetszik.

“A szövetség csapdái minden képzeletet felülmúlva gördítettek akadályokat Kropkóék elé kezdve

a magyar sporttörténelemben példátlan, 30 és 35 millió Ft mértékű – azóta már jogerős bírósági ítéletek szerint is teljesen jogszerűtlen – fegyelmi büntetésektől,

a szervezők alkalmatlanságáról és a licensz jogok átvételéről szóló, az Ironman márka amerikai tulajdonosának írt levelén át,

továbbá a 2016. évi velencei verseny hatósági bezáratásán, és közel 500 amatőr triatlonista versenyzését ellehetetlenítő, a Sporttörvény szerint teljesen jogszerűtlen ténykedésén keresztül,

vagy az ITU nemzetközi tagszervezeteinek írt, a 2016. évi verseny elmaradásáról szóló nyilatkozatán át,

továbbá az Ironman versennyel szemben teljesen szükségtelen, és minden szakmai követelményt figyelmen kívül hagyó hatóságként tetszelgésig„

– fogalmazott a korábbi kiváló triatlonista, akit az immár jogerős ítélet birtokában, ami mindennek az eredője, több kártérítési pert indított a szövetséggel szemben.

Mindez azért érdekes, mert az MTSZ állami forrásból, adóforintból működik, így az esetlegesen elvesztett kártérítési perek súlyosan érinthetik az egész sportágat.

Kropkó a kártérítési perekkel képletesen szólva, meglökte az első dominót, amely ledöntheti a Magyar Triatlonszövetség teljes jelenlegi vezetését.

Ne feledjük, tavasszal így is, úgy is közgyűlést kell összehíni, így ha addig nem is történik további fejlemény az ügyben, a sportág tagsága egészen biztosan elgondolkodik azon, megfelelő munkát végeznek-e azok a vezető beosztású személyek, akik immár bíróság által is kimondott rossz jogértelmezésükkel, döntéseikkel erkölcsi értelemben mindenképp, de meglehet, anyagilag is nehéz helyzetbe sodorják a szövetséget?

Honlapunk megkereste a Magyar Triatlon Szövetség elnökét, Dr. Bátorfi Bélát, hogy szemszögükből véleményezze a kialakult jogi helyzetet, mit szólnak a pervesztéshez, illetve a sorra induló kártérítési perekhez? Választ egyelőre nem kaptunk, amint megérkezik, frissítjük cikkünket.

(Nyitóképen: Dr. Bátorfi Béla (B) és Kropkó Péter, Fotó, MTI)