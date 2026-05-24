Lagzi előtti Ozempic: Ahol kiugróan népszerűek a súlycsökkentő szerek

Egyre népszerűbbek Indiában, különösen a menyasszonyok körében, a gyors fogyást biztosító szerek. A helyi esküvői hagyományok hatalmas nyomást helyeznek az indiai nőkre, hogy minél csinosabbak és karcsúbbak legyenek. A násznép kritikus hozzáállását a bollywoodi filmek is erősítik. A világszerte népszerű Ozempic helyi utánzatainak köszönhetően a kezelés egyre olcsóbb. A Deutsche Welle riportja.