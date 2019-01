Hogy állsz bosszút a korábbi csapatodon? Az arcukba dörgölöd, mit veszítettek

Eljött a bosszú ideje Blake Griffin számára. A 2009-ben első helyen draftolt kosaras először tért vissza korábbi csapata, a Los Angeles Clippers otthonába, és látszott, hogy duplán fel van pörögve.

Már a bemelegítésnél levegőnek nézte a Los Angeles-i klub tulajdonosát, Steve Ballmert, majd kiment a pályára, és szinte egyedül lejátszotta a pályáról a Clipperst. 44 pontot szerzett, volt 8 lepattanója és 5 gólpassza, így vezette győzelemre az ebben a szezonban is kilátástalanul festő Detroitot – André Drummond besegített neki egy elég vaskos 20 pont, 21 lepattanós teljesítménnyel.

A visszautasított kézfogás:

Az előzmény az, hogy Griffint a Clippers draftolta, ott is játszott karrierje nagy részében, ám y éve, 2018 januárjában elcserélték őt Detroitba, ami elég váratlan lépés volt. Griffin most visszatért és megmutatta, miről is mondott le a Los Angeles-i franchise. A meccs előtt kapott egy emlékvideót, ami után felállva tapsolta a közönség.

Blake Griffin nagy meccse: