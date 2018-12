Jamest elvesztette, de a bajnokot így is verte a Lakers

Karácsonyi fordulót rendeztek az NBA-ben, és a játéknap rangadóján a címvédő Golden State Warriors a Los Angeles Lakerst fogadta.

A Lakers meglepően simán, 127-101-re győzött, pedig legnagyobb sztárja, LeBron James lágyéksérülés miatt mindössze 21 percet játszott, igaz, így is eljutott 17 pontig, 13 lepattanóig és 5 gólpasszig.

🎥 LeBron James finished tonight’s game with 17 points, 13 boards, and 5 assists in 21 minutes of action #LakersWin pic.twitter.com/yZi0LQ7LTD

Hogy milyen súlyos a sérülése, azt a csütörtöki MRI-vizsgálat dönti majd el. Hogy James nélkül is összejöjjön a siker, azért sokat tett Rajon Rondo, aki 23 perc alatt 15 pontig és 10 gólpasszig jutott, de Kyle Kuzmának (19 pont, 6 lepattanó) és Ivica Zubacnak (18 pont, 11 lepattanó) is járt a pacsi a többiektől.

Kyrie Irving 40 pontot dobott a Boston vezéreként, előbb a negyedik negyed végén ő mentette döntetlenre, a meccset, majd a hosszabbítás utolsó két percére tartogatott két hármast, így a Celtics hosszabbításban nyert a Philadelphia ellen.

A nap pontkirálya az előző idény MVP-je, James Harden lett, aki 41 pontig jutott, és így egymás után a hetedik meccsén jutott el 30 pontig. Harden főszereplésével a Houston 113-109-re verte az Oklahomát.

A Utah a Portlandet verte, a Jazzben Rudy Gobert szezoncsúcsot jelentő 7 blokkolást mutatott be, és volt 18 pontja, valamint 14 lepattanója is.

🚫 @rudygobert27 comes up with a season-high 7 blocks, to go along with 18 PTS, 14 REB, as the @utahjazz win the #NBAXmas finale at home! #TeamIsEverything pic.twitter.com/J5RxsS4Ap3

— NBA (@NBA) 2018. december 26.