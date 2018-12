A Görög Szörny új szintre emelte az assziszt fogalmát

Valamilyen oknál fogva az NBA jónak gondolta, hogy az amúgy évek óta szenvedő New York Knicksszel rúgja be a motort a karácsonyi játéknapon, ráadásul az a Milwaukee Bucks vendégeskedik a Madison Square Gardenben, amelyik nemcsak a keleti konferenciában számít jó csapatnak, hanem ligaszinten is.

Bár elsőre furcsának tűnt ez a párosítás, jól jártunk, mivel a második percben egy egészen rendkívüli asszisztot láthattunk. Giannis Antetokounmpo, a Görög Szörny indult el zsákolni, a labda azonban kicsúszott a kezéből a gyűrűnél, ám a sarokban álló Malcolm Brogdon megmentette a támadást, sőt dobott egy triplát.

A mérkőzés még tart, a végeredménnyel frissítjük a cikket.

Nyitókép: Stacy Revere/Getty Images