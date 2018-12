Nagyon megverték az angol Rockyt

Canelo Álvarez karrierje során először felnézett nagyközépsúlyba, az ellenfele a brit Michael „Rocky” Fielding volt. A liverpooli bunyós magasabb is riválisánál, nagyobb az ütőtávolsága is, ezekkel azonban semmit sem tudott kezdeni, a mexikói a New York-i gála első menetétől kezdve sokkal jobban bokszolt.

Saul ‘Canelo’ Alvarez has beaten Liverpool’s Rocky Fielding in New York, stopping him in the third round #CaneloRocky #CapitalReports pic.twitter.com/nKtkwfdZuy

— CapitalLivNews (@CapitalLivNews) 2018. december 16.