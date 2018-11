A 17 éves magyar úszónő Európa második legjobb sportolója

Az Európai Olimpiai Bizottság tagjainak szavazata alapján egy osztrák kerékpáros, a mountain bike ifjúsági Eb- és vb-győztes Laura Stigger lett 2018 legjobb ifjúsági korú sportolónője, mögötte – egy szlovén szlalom-kajakozóval holtversenyben – a 17 esztendős Késely Ajna érdemelte ki a megosztott második-harmadik helyet.

A Kőbánya SC válogatott úszója idén minden nagy nemzetközi versenyén káprázatos teljesítménnyel rukkolt ki:

Helsinkiben, az ifjúsági Európa-bajnokságon hét érmével, köztük az öt arannyal valósággal tarolt,

nem sokkal később Glasgow-ban, a felnőttek mezőnyében két ezüst- és egy bronzérem volt a termése,

legutóbb Buenos Airesben, az ifjúsági olimpián pedig aranyérmes mesterhármassal koronázta meg az idei bravúros esztendejét.

Késely Ajna büszkén nyilatkozott az eredményhirdetés után az SzPress Hírszolgálatnak, hangsúlyozva, hogy mestere, Turi György nélkül aligha lehetne most az európai sportolók rangsorának egyik „dobogós” helyezettje.

„Büszke vagyok arra, hogy a nevem felkerült a díjvárományosok listájára, még inkább a végső helyezésemre. Amikor arra kértek, hogy álljak ki a nemzeti olimpiai bizottságok vezetői és a díszvendégek elé, szavamra mondom jobban izgultam, mint egy úszóversenyen. Angol nyelvet választva számoltam be arról, mekkora megtisztelés számomra a szavazás eredménye, aztán felsoroltam az idei legnagyobb eredményeimet, majd azt is elmondtam, hogy minden az ötszörös olimpiai bajnok Egerszegi Krisztinával kezdődött, az ő ihletésével, biztatásával és tanácsaival” – tudósított a magyar sport ifjú büszkesége Spanyolországból, aki ezúttal is kitért arra, hogy a sport mellett a tanulásra is sok energiát fordít, miközben igyekszik a hozzá hasonló korú fiatalok életét élni.

Késely Ajnának a szombaton záruló százhalombattai bajnokság volt az utolsó idei versenye, az alapozás kezdetéig pihenni szeretne.

Fotó: MTI/Kovács Tamás