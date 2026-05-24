„100 méterre a szüleim házától rakéta rombolt le egy épületet” – élete legnehezebb mérkőzésén van túl az ukrán teniszező

Marta Kosztyuk élete egyik legnehezebb teniszmeccsét vívta meg.
Futó Csaba
2026. 05. 24. 16:33
A 15. helyen kiemelt Marta Kosztyuk vasárnap két szettben, 6:2, 6:3-ra legyőzte az orosz születésű, de már spanyol színekben versenyző Okszana Szelehmetyevát a Roland Garros első fordulójában, majd a kijevi játékos a pályán adott interjújában elmondta, nem volt könnyű a játékra összpontosítania a nap során.

Elképesztően büszke vagyok magamra, mert ez volt életem egyik legnehezebb mérkőzése. Reggel 100 méterre a szüleim házától rakéta rombolt le egy épületet. Nagyon nehéz reggelem volt, nem tudtam, hogy fogok kiállni, rengeteget sírtam. De nem magamról akarok beszélni. Persze, örülök, hogy továbbjutottam, de büszke vagyok Ukrajnára és az ukrán népre

– mondta Kosztyuk, akinek egy ponton elcsuklott a hangja, majd elsírta magát, mire a közönség bátorító tapssal reagált.

A France24 cikke szerint később az újságíróknak elárulta, most ért el a háború legközelebb a családjához, és a szülei, bár megijedtek, de jól vannak.

Vasárnap heves orosz rakéta- és dróntámadás érte Kijevet, amelyben az ukrán külügyminisztérium épülete is megrongálódott.

