Az oroszok legutóbbi kiterjedt támadása Von der Leyen szerint Moszkva kétségbeesésének jele

„A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele” – foglalt állást Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vasárnap arra reagálva, hogy Oroszország Oresnyik típusú közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával támadta meg az ukrán Kijevi megye déli területén található Bila Cerkva városát vasárnap éjszaka.

Russia’s massive attack on Ukraine last night shows the Kremlin’s brutality and disregard for both human life and peace negotiations. Terror against civilians is not strength. It’s despair. We stand firmly with Ukraine, with further support on the way to reinforce its air… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 24, 2026

Von der Leyen a közöségi oldalán azt írta, Oroszország támadása Ukrajna ellen jól mutatja a Kreml brutalitását és az emberi élet, valamint a béketárgyalások semmibevételét. Kijelentette emellett, hogy az Európai Unió határozottan Ukrajna mellett áll, és további támogatást nyújt neki a légvédelmi rendszereinek megerősítéséhez.

A Bizottság elnökéhez hasonlóan Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő is úgy értékelte az éjszakai támadást, mint kétségbe esett akciót, aminek oka az, ahogy Kallas fogalmazott, hogy Oroszország „zsákutcába jutott a csatatéren”. A főképviselő kijelentette még azt is, hogy a tény, hogy Moszkva Oresnyik típusú közepes hatótávolságú ballisztikus rakétákat használ, politikai ijesztgetésnek és felelőtlen nukleáris fenyegetésnek számít. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, a jövő héten az EU-tagországok külügyminiszterei megvitatják, hogyan lehetne fokozni a nemzetközi nyomást Oroszországon.

Zelenszkij is megszólalt

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij is megerősítette, hogy Oroszország az éjszaka Oresnyik típusú, közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával támadta meg az ukrán Kijevi megye déli területét. Közlése szerint legalább 83 ember megsebesült az átfogó orosz támadásban, amelyben hatszáz drónt és 90 rakétát vetett be az ellenség.

Az MTI tájékoztatása szerint előzőleg az orosz védelmi minisztérium is bejelentette, hogy Oresnyik rakétát, továbbá Iszkander típusú rakétákat, Kinzsal és Cirkon hiperszonikus fegyvereket is bevetve kiterjedt csapást intézett ukrán katonai vezérlőközpontok, légitámaszpontok és a védelmi ipari komplexum vállalatai ellen.

Vasárnap reggel Timur Tkacsenko, Kijev katonai közigazgatásának vezetője és Vitalij Klicsko, a főváros polgármestere is beszámolt a Kijev elleni támadásról. Tkacsenko szerint egy ember meghalt, húszan megsebesültek, 40 épület megrongálódott.

Orbán Anita elítélte a civilek elleni agressziót

Magyarország külügyminisztere, Orbán Anita is reagált az újabb orosz támadásra, vasárnapi megszólalásában úgy fogalmazott, elfogadhatatlannak tartja, hogy a civileknek kell szenvedniük, ezzel együtt pedig jelezte: határozottan elítélik a támadást, és kiállnak az áldozatok, valamint az ukrán nép mellett.