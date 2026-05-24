Arzén, mustárgáz: katasztrófával fenyegetnek elsüllyesztett vegyi fegyverek

Gáztámadás sérültjének ellátását szimulálják 1943-ban.
Bihari Dániel
2026. 05. 24. 15:34
Mintegy ötvenezer tonnányi, harci gázokat tartalmazó lőszer fekszik a Balti-tenger fenekén, a tartályok szivárgása katasztrófával fenyeget.

A második világháború végével a győztes nagyhatalmak hatalmas mennyiségű német vegyi fegyvert zsákmányoltak, amelynek biztonságos megsemmisítése helyett egy költséghatékonyabb módszer mellett döntöttek: a tenger alá süllyesztették. Az egykori arzenál olyan rendkívül veszélyes anyagokat tartalmaz, mint a kén-mustár, a tabun, az adamszit és különböző arzénvegyületek, amelyeket sok esetben hordókban, faládákban vagy magukkal a szállítóhajókkal együtt küldték a mélybe – írja a Múlt-kor.hu. A titkosítás és a hiányos dokumentáció miatt évtizedekig szinte képtelenség volt az érintett helyszínek azonosítása, az adatok egy részét csak a huszadik század végén hozták nyilvánosságra. A több európai ország részvételével zajlott CHEMSEA (Chemical Munition Search and Assessment) kutatási projekt adatai szerint mintegy ötvenezer tonnányi, harci gázokat tartalmazó lőszer fekszik a Balti-tenger fenekén. A legjelentősebb helyszín a Bornholmi-medence, ahol

körülbelül 35 ezer tonna fegyverzet található, megközelítőleg 13 ezer tonna aktív hatóanyaggal 70-105 méteres mélységben.

Jelentős gócpontként tartják számon emellett a Gotlandi- és a Gdanski-medencét, valamint a Kis-Bælt szoros déli részét, ám a szállítás közben tengerbe dobott rakományok miatt a hivatalos zónákon kívül is magas a szennyezettség kockázata. Napjainkra a tartályok burkolatának rozsdásodása közvetlen veszélyforrássá vált, a szivárgó mérgek a tengeri ökoszisztéma mellett az egyre szaporodó tengeri beruházások – szélerőműparkok, gázvezetékek és adatkábelek – kivitelezését is komolyan hátráltatják. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy az elsüllyesztett fegyverek tömeges kiemelése jelenleg nagyobb katasztrófával fenyegetne, mint a folyamatos megfigyelésük, mivel a meggyengült tárolók mozgatása azonnali és nagyszabású toxikus szivárgáshoz vezethet.

