A hosszú hétvégét követően két fontos szakaszon is pályakarbantartásba kezd a MÁV, jönnek a pótlóbuszok

A pünkösdi hosszú hétvége után két jelentős pályakarbantartás kezdődik a MÁV hálózatán – jelentette be Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója.

Május 26-tól a Budapest–Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között végzünk munkálatokat, május 27-től pedig a Szerencs–Nyíregyháza szakaszon indul egy több hónapos karbantartás.

Ahogy Hegyi fogalmazott: A felújítások célja a sebességkorlátozások megszüntetése, a pályaállapot javítása, valamint a megbízhatóbb és kiszámíthatóbb közlekedés biztosítása. A munkálatok idején ugyanakkor jelentős forgalmi változásokra, pótlóbuszos közlekedésre, átszállásokra és hosszabb menetidőre kell számítani, amiért előre is elnézést kértek minden jövőbeli utastól.

Pályakarbantartás a pécsi fővonalon

A MÁV ezzel kapcsolatban közleményében azt írják, hogy a pécsi vonalon a pályakizárással járó munkálatokat úgy időzítették, hogy csak az iskolai nyári szünet legelejéig tartsanak, a Fishing on Orfű fesztiválra például a tervek szerint már minden fennakadás nélkül, végig vonattal utazhatnak a látogatók.

A felújítás idején a következők szerint változnak a menetrendek:

Az egy hónaposra tervezett vágányzár ideje alatt a pécsi és a kaposvári InterCityk helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között.

Az S40-es vonatok helyett június 10-ig pótlóbuszok járnak. A munkálatok következő szakaszában azonban már csak rövidebb útvonalon, Simontornya és Dombóvár között kell majd pótlóbusszal utazniuk az S40-es járatok utasainak. (Az IC-k helyett ekkor is végig pótlóbuszok járnak majd a Sárbogárd és Dombóvár közötti útvonalon.) A pénteki és vasárnapi, Budapest és Pécs közötti Tenkes expresszek a vágányzár idején átmenetileg nem közlekednek.

A 43-as vasútvonalon közlekedő S431-es vonatok május 26-tól június 10-ig Dunaújváros felől Rétszilason át Cecéig közlekednek, onnan MÁVbusszal biztosítjuk az eljutást Simontornyára.

Az átszállások és a hosszabb közúti menetidő miatt a Kelenföldről induló pécsi és kaposvári InterCityk 40 perccel korábban indulnak, illetve oda ennyivel is később érkeznek meg.

Pótlóbuszozás a nyíregyházi vonalon is

A Nyíregyháza–Mezőzombor közötti vasúti pálya felújítása több időt vesz igénybe a tervek szerint, itt három hónapos munkálatokra kell alsó hangon számítani, amelyeknek augusztus végéig kell befejeződniük. A cél a MÁV közlése szerint itt is az lenne, hogy megszűnjenek a sebességkorlátozások, javuljon a pálya állapota és pontosabb, kiszámíthatóbb legyen a vonatközlekedés.

A változások az InterCity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik: