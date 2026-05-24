A hosszú hétvégét követően két fontos szakaszon is pályakarbantartásba kezd a MÁV, jönnek a pótlóbuszok

A pünkösdi hosszú hétvége után két jelentős pályakarbantartás kezdődik a MÁV hálózatán – jelentette be Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója.
Május 26-tól a Budapest–Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között végzünk munkálatokat, május 27-től pedig a Szerencs–Nyíregyháza szakaszon indul egy több hónapos karbantartás.
Ahogy Hegyi fogalmazott: A felújítások célja a sebességkorlátozások megszüntetése, a pályaállapot javítása, valamint a megbízhatóbb és kiszámíthatóbb közlekedés biztosítása. A munkálatok idején ugyanakkor jelentős forgalmi változásokra, pótlóbuszos közlekedésre, átszállásokra és hosszabb menetidőre kell számítani, amiért előre is elnézést kértek minden jövőbeli utastól.
Pályakarbantartás a pécsi fővonalon
A MÁV ezzel kapcsolatban közleményében azt írják, hogy a pécsi vonalon a pályakizárással járó munkálatokat úgy időzítették, hogy csak az iskolai nyári szünet legelejéig tartsanak, a Fishing on Orfű fesztiválra például a tervek szerint már minden fennakadás nélkül, végig vonattal utazhatnak a látogatók.
A felújítás idején a következők szerint változnak a menetrendek:
- Az egy hónaposra tervezett vágányzár ideje alatt a pécsi és a kaposvári InterCityk helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között.
- Az S40-es vonatok helyett június 10-ig pótlóbuszok járnak. A munkálatok következő szakaszában azonban már csak rövidebb útvonalon, Simontornya és Dombóvár között kell majd pótlóbusszal utazniuk az S40-es járatok utasainak. (Az IC-k helyett ekkor is végig pótlóbuszok járnak majd a Sárbogárd és Dombóvár közötti útvonalon.) A pénteki és vasárnapi, Budapest és Pécs közötti Tenkes expresszek a vágányzár idején átmenetileg nem közlekednek.
- A 43-as vasútvonalon közlekedő S431-es vonatok május 26-tól június 10-ig Dunaújváros felől Rétszilason át Cecéig közlekednek, onnan MÁVbusszal biztosítjuk az eljutást Simontornyára.
- Az átszállások és a hosszabb közúti menetidő miatt a Kelenföldről induló pécsi és kaposvári InterCityk 40 perccel korábban indulnak, illetve oda ennyivel is később érkeznek meg.
Pótlóbuszozás a nyíregyházi vonalon is
A Nyíregyháza–Mezőzombor közötti vasúti pálya felújítása több időt vesz igénybe a tervek szerint, itt három hónapos munkálatokra kell alsó hangon számítani, amelyeknek augusztus végéig kell befejeződniük. A cél a MÁV közlése szerint itt is az lenne, hogy megszűnjenek a sebességkorlátozások, javuljon a pálya állapota és pontosabb, kiszámíthatóbb legyen a vonatközlekedés.
A változások az InterCity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik:
- A vonatok helyett Szerencs és Nyíregyháza között pótlóbusszal kell utazni, emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többlet átszállásokkal kell számolnia az utasoknak. A főváros felől Nyíregyháza megközelítését elsősorban Debrecen felé – a Nyírség InterCityvel – ajánlják, mert ebből az irányból átszállás nélkül közelíthető meg a megyeszékhely, szemben a Miskolcot érintő útiránnyal.
- A főváros felől Miskolcra tartók utazásában az hoz majd változást, hogy a vágányzár alatt a Tokaj InterCityk helyett Szinva InterCity néven, de változatlan indulási időkkel közlekednek vonatok a Keleti pályaudvar és Miskolc-Tiszai pályaudvar között, fel- és leszállási lehetőséget kínálva Hatvan és Füzesabony állomásokon is.
- Miskolcon túl Szerencsig kétóránként a megszokott, Budapest felől közvetlen eljutást biztosító Zemplén InterCity vonat fog közlekedni. A másik órában – a normál időszakban megszokott Tokaj IC helyett – a vágányzár idején Szinva elnevezéssel InterCity vonat közlekedik Budapesttől Miskolcig, amelyhez Miskolcon az ebben az időszakban közlekedő, Miskolc-Szerencs-Sátoraljaújhely viszonylatú Bodrog sebesvonat fog csatlakozni.
- A főváros felől a Szerencs és Nyíregyháza közötti településekre – egyebek mellett Tokajba – utazóknak a kétóránként közlekedő Zemplén InterCityt ajánlja az állami vasút, amelyről Szerencsen pótlóbuszra átszállva tudnak utasaink a legkevesebb átszállással úticéljukhoz jutni.
- Miskolc – Debrecen között utazók számára közvetlen pótlóuszokat indít a MÁV a kényszerű átszállások elkerülése érdekében.