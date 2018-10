Azt mondták, sosem fog tudni járni, erre lenyomott egy maratont, és megházasodott közben

Egy maratont lefutni hatalmas teljesítmény és élmény is egyben, de akkor mit mondjon Whitney Black és Steven Phillips, akik a detroiti futóverseny teljesítése közben fogadtak örök hűséget egymásnak?

A pár tagjai féltávnál, vagyis 21 km teljesítése után döntöttek úgy, hogy megállnak és megejtik életük legfontosabb ceremóniáját.

Lánykérésre többször is sor került már a Detroit Maraton alatt, de ez volt az első házasságkötés.

A menyasszony, Whitney fátylat és tiarát viselt, a leggings fölé pedig egy fehér szoknyát húzott, Steven pedig olyan futóruhát vett fel, amely úgy nézett ki, mint egy szmoking.

One couple is going the distance as they said their I do’s during the @FreepMarathon! Congratulations! pic.twitter.com/8lBtiyyQgY

— Early Today (@NBC_EarlyToday) 2018. október 22.