Szörnyű kezdés után verte Montenegrót a női kéziválogatott

Felhígítják a kézi-vb mezőnyét is

A magyar női kézilabda-válogatott felkészülési meccsen fogadta Montenegró csapatát Győrben. A magyar csapat gyengén kezdte a meccset, hat percet kellett várni az első gólunkra, amit Háfra Noémi szerzett. 1-4-nél a magyar szövetségi kapitány, Kim Rasmussen időt kért, de ez nem sokat használt, mert már öt góllal is vezettek a vendégek (2-7).

A 30 éves újonc, a dunaújvárosi Kazai Anita góljai kellettek a felzárkózáshoz, de hiába jöttünk fel két gólra, 6-10-nél ismét néggyel ment el Montenegró. A csereként beszálló Bíró Blanka kétgólos hátrányban hetest védett, aztán Tóth Gabriella két gyors góljával sikerült végre egyenlíteni (10-10). Remekeltek a szélsőink, Kazai továbbra is bátran játszott, és Orbán Adrienn is fontos pillanatokban talált be, a félidő végén pedig Háfra produkált szép dolgokat,

így 15-14-re már mi vezettünk a szünetben.

Hogy Kazainak ezen a meccsen minden bejött, azt a második félidő elején, kínai figura után szerzett gólja is megmutatta, a labda ugyanis a kapufáról a kapus lábára pattant, majd onnan vánszorgott be a hálóba (18-16). 20-19-re ugyan visszavette a vezetést a Katarina Bulatovic, Jovanka Radicevic és Milena Raicevic hármas által húzott vendégcsapat.

A második félidő második felében jobban összeállt a magyar védekezés, Bíró stabilitást adott a kapuban, elöl pedig mindig volt valaki, aki eredményesen vállalkozott. Schatzl Nadine góljával először vezetett hárommal a magyar csapat (26-23), és innen már nem is engedte ki a kezéből a győzelmet a csapat.

A 29-25-ös végeredményt Tóth állította be hétméteresből, Montenegró önállóvá válása óta ez volt a két csapat hatodik mérkőzése egymás ellen, a mérleg magyar szempontból immár négy győzelem és két vereség.

A két csapat szombaton 15.30-tól Győrben ismét megmérkőzik egymással.