Nem lehet ennél rosszabbul bemutatkozni az NFL-ben

A New York Jets a 2018-as egyetemi játékosbörze (draft) harmadik helyén választotta ki a USC korábbi irányítóját, Sam Darnoldot. A játékos felé óriási elvárás van, mi sem bizonyítja jobban, az első héten már kezdőként kapott szerepet.

Ám élete legelső passzát a profi ligában valószínűleg szívesen elfelejtené: azonnal eladta a labdát, a detroiti védő pedig vissza is vitte touchdownra.

Más kérdés, hogy a Jets aztán megfordította a meccset, és kiütéses, 48-17-es győzelmet aratott, sőt Darnold is összeszedte magát a korai sokk után, két touchdown-passzal jelentkezett.

Az este másik meccsén az Oakland Raiders hazai pályán kapott ki 33-13-ra a sokak szerint végső esélyes Los Angeles Ramstől.

Eredmények – NFL, 1. játékhét

Green Bay Packers-Chicago Bears 24-23

Carolina Panthers-Dallas Cowboys 16-8

Los Angeles Chargers-Kansas City Chiefs 28-38

Denver Broncos-Seattle Seahawks 27-24

Arizona Cardinals-Washington Redskins 6-24

Miami Dolphins-Tennessee Titans 27-20

New York Giants-Jacksonville Jaguars 15-20

New England Patriots-Houston Texans 27-20

Cleveland Browns-Pittsburgh Steelers 21-21 – hosszabbítás után

Indianapolis Colts-Cincinnati Bengals 23-34

New Orleans Saints-Tampa Bay Buccaneers 40-48

Minnesota Vikings-San Francisco 49ers 24-16

Baltimore Ravens-Buffalo Bills 47-3

Philadelphia Eagles-Atlanta Falcons 18-12

Detroit Lions-New York Jets 17-48

Oakland Raiders-Los Angeles Rams 13-33