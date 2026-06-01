Potyára honosította a Fradi az argentin védőt?

A nemrég véget ért NB I-es idényben nagyjából minden forduló után előkerült a magyar- és a fiatalszabály, az FTC-től már távozott Robbie Keane például sokszor panaszkodott amiatt, hogy meg van kötve a keze.

Emlékezhetünk, az előző kiírásra készített ajánlás úgy szólt, hogy

nagyjából 320 millió forint külön díjazásban részesül az a klub, amelyiknél valamennyi, azaz mind a 33 NB I-es bajnoki mérkőzésén végig pályán van legalább öt, hivatalosan is magyar állampolgár labdarúgó, akik közül legalább egy 2005. január 1. után született.

Bár ez csak ajánlás volt, a kluboknak érdemes volt betartaniuk, ellenkező esetben a kiemelt akadémiák elvesztették volna kiemelt státuszukat, ezzel együtt pedig elestek volna a nagyjából 1,5-2 milliárdos, működésre és szakmai célokra kapható közpénztől is.

Új szabályozások lépnek életbe

A Nemzeti Sport Online azt írja, a NB I-es klubok pénteken találkoztak a Magyar Labdarúgó Szövetség képviselőivel, hogy megvitassák, a 2026-2027-es idényben milyen kritériumoknak kell megfelelniük a kluboknak, hogy részesüljenek a szövetségtől kapott támogatásból.

Az egyik fontos változás, hogy az új idényben az számít hazai játékosnak, aki az aktuális FIFA-szabályozás alapján szerepelhet a magyar válogatottban. Ez azért is érdekes, mert az FTC például honosította az argentin Mariano Gómezt, de a védő az új bajnokságban nem tudja majd gyarapítani a hazai játékperceket, ahogyan a télen leigazolt Marius Corbu sem, aki ugyan kettős állampolgárnak számít, és játszott Felcsúton is, ám nem húzott le zsinórban 5 évet az NB I-ben, vagyis nem lehetne magyar válogatott.

Hasonló a helyzet a fiatal játékosok esetében is, vagyis a nyártól azok a játékosok felelnek meg a fiatalszabálynak, akik 2006. január elsején vagy azután születtek, és szerepelhetnek a magyar utánpótlás-válogatottban.

Az idény végére kell hozni az előírt átlagot

Fontos szabályozás továbbá, hogy a 33 forduló alatt átlagosan minden mérkőzésen 450 percet kell a pályán tölteniük a hazai játékosoknak, és átlagosan legalább 90 percet az U21-es játékosoknak. Vagyis nem meccsenként, hanem az idény végére kell megfelelni az előírt átlagnak, ugyanakkor a hazai játékosok játékperce nem lehet kevesebb bajnokinként 360 percnél, az U21-eké pedig 45 percnél, és nem számolható el több 540, illetve 180 percnél.

A NB I 2026-2027-es idénye mindössze öt nappal a vb-döntő után, július 24-én rajtol.