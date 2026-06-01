Neymar egy percet sem játszott, de az ellenfél összes játékosa vele akart közös fotót

admin Dajka Balázs
2026. 06. 01. 14:11
Hogy Neymar mennyire népszerű még sérülten is, azt jól visszadta a panamai játékosok reakciója a Brazília elleni felkészülési meccsen.

„Az előző másfél évtized kétségtelenül legtehetségesebb brazilja generációs és globális példakép, és pont az a korosztály alkotja a keretet, amely az ő videóin tanult cselezni. Nem csak a brazil keretet, hanem a nagy általános vb-keretet, 48 csapatét. A csatárok, Yamal, Musiala, Wirtz, Saka, stb. gólörömeikkel, nyilatkozataikkal erősítik Neymar példaképstátuszát” – írta Egri Viktor abban a cikkben, melyben azt fejtegette, jó-e a brazil válogatottnak, hogy ott van a vb keretében Neymar, aki az utóbbi években többet hadakozott a sérüléseivel, mint az ellenfelek védőivel.

A brazil válogatott gólrekordere jelenleg vádlisérüléssel bajlódik, így be sem öltözött a Panama elleni felkészülési meccsre, de a Maracana Stadion közönsége így is hangosan éltette.

Neymar népszerűsége tehát töretlen a brazil szurkolók körében, és a 6-2-es hazai sikerrel végződő találkozó után a története második vb-szereplésére készülő panamai csapat játékosai nem hagyták ki a ziccert, hogy közös képet lőjenek a 34 éves klasszissal.

A támadó eddigi utolsó válogatott meccsét 2023 októberében játszotta, amikor a brazil csapat 2-0-ra kikapott Uruguaytól az idegenbeli vb-selejtezőn. A brazilok a vb előtti utolsó felkészülési meccsen Egyiptommal találkoznak, majd a tornán a 2022-ben negyedikként végző Marokkó ellen kezdenek, aztán Haitivel és Skóciával is megmérkőznek a csoporkörben.

