Neymar egy percet sem játszott, de az ellenfél összes játékosa vele akart közös fotót

„Az előző másfél évtized kétségtelenül legtehetségesebb brazilja generációs és globális példakép, és pont az a korosztály alkotja a keretet, amely az ő videóin tanult cselezni. Nem csak a brazil keretet, hanem a nagy általános vb-keretet, 48 csapatét. A csatárok, Yamal, Musiala, Wirtz, Saka, stb. gólörömeikkel, nyilatkozataikkal erősítik Neymar példaképstátuszát” – írta Egri Viktor abban a cikkben, melyben azt fejtegette, jó-e a brazil válogatottnak, hogy ott van a vb keretében Neymar, aki az utóbbi években többet hadakozott a sérüléseivel, mint az ellenfelek védőivel.

A brazil válogatott gólrekordere jelenleg vádlisérüléssel bajlódik, így be sem öltözött a Panama elleni felkészülési meccsre, de a Maracana Stadion közönsége így is hangosan éltette.

Neymar ne joue pas face au Panama mais tout le stade chante en son honneur ! 🇧🇷🥹pic.twitter.com/sgsXi75YSG — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 31, 2026

Neymar népszerűsége tehát töretlen a brazil szurkolók körében, és a 6-2-es hazai sikerrel végződő találkozó után a története második vb-szereplésére készülő panamai csapat játékosai nem hagyták ki a ziccert, hogy közös képet lőjenek a 34 éves klasszissal.

Every Panama Player Wanted a Photo With Neymar…Neymar’s influence is unmatched pic.twitter.com/ogAai1s7Ez — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) June 1, 2026

A támadó eddigi utolsó válogatott meccsét 2023 októberében játszotta, amikor a brazil csapat 2-0-ra kikapott Uruguaytól az idegenbeli vb-selejtezőn. A brazilok a vb előtti utolsó felkészülési meccsen Egyiptommal találkoznak, majd a tornán a 2022-ben negyedikként végző Marokkó ellen kezdenek, aztán Haitivel és Skóciával is megmérkőznek a csoporkörben.