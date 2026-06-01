A focivébén esedékes új szabály miatt került emberhátrányba a csapat, el is bukta a meccset

Korábban már írtunk arról, hogy a labdarúgás szabályalkotó testülete (IFAB) több olyan változtatásról döntött, amely a nyári világbajnokságon lép majd életbe.

Az egyik új szabály úgy rendelkezik, hogy a lecserélt játékosnak 10 másodperc alatt el kell hagynia a pályát, ha ezt nem teszi meg, akkor a csapata egy percig emberhátrányba kerül, és a friss ember csak ezt követően, a következő játékmegszakításnál állhat be.

Japán élt a lehetőséggel

A Japán-Izland felkészülési meccsen az európai csapat megjárta egy lassú csere miatt: Kristian Hlynsson nem hagyta el elég gyorsan a pályát, így a negyedik játékvezető nem engedte beállni a helyére érkező Ísak Thorvaldssont. Mindez a 85. percben történt, és az emberelőnybe kerülő Japán megbecsülte a labdát, így majdnem két percet támadhatott létszámfölényben, aminek az lett a vége, hogy Szugavara Jukinari beadása után Ogava Koki befejelte azt a gólt, amivel a hazai csapat 1-0-ra győzött.

Izland csak egy felkészülési meccsen járt pórul, viszont az eset intő jel lehet minden csapat számára, mert a vébén sokba kerülhet, ha egy lecserélt játékos túlzottan lassan cammog le a pályáról. Japán a vébéig már nem játszik több meccset, a tornán Hollandia ellen kezd, majd Tunéziával és Svédországgal találkozik az F csoportban.