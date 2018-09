Nadal teste a legrosszabbkor nyújtotta be a számlát

Juan Martín Del Potro és Novak Djokovic játssza a döntőt férfi egyesben az év utolsó Grand Slam-tornáján, a US Openen.

Del Potro úgy jutott be a fináléba, hogy 7:6, 6:2-es vezetésénél Rafael Nadal térdsérülése miatt feladta a meccset. A spanyol klasszis hat perc híján 16 órát töltött a pályán az idei US Openen, és a teste benyújtotta a számlát.

“Nem a legjobb érzés így bejutni a döntőbe. Szeretek Rafa ellen játszani, mert ő a legnagyobb küzdő a sportvilágban, nem volt jó azt látni, hogy szenved a pályán. Persze azért örülök, hogy döntőt játszhatok, sokat jelent számomra.

Nem számítottam rá, hogy újra döntőt játszhatok egy Grand Slam-versenyen, ráadásul itt, a kedvenc tornámon New Yorkban. Ezen a pályán szereztem a legszebb emlékem 2009-ben, de akkor még kölyök voltam, most már sokkal érettebb vagyok”- nyilatkozta Del Potro, aki kilenc éve megnyerte a versenyt.

Az argentin négy csuklóműtéten van túl, tavaly az 577. helyen jegyezték a rangsorban, a US Openre viszont harmadikként érkezett.

Nadal azt mondta, pár forduló óta már bajlódik a térdével, és nagyon nehéz volt döntés a részéről, hogy nem folytatja a meccset, de ez tűnt a legjobb választásnak.

A másik ágon Novak Djokovic nem hagyott esélyt Nisikori Kejnek, zsinórban tizennegyedszer is legyőzte a japánt, így nyolcadszor jutott be a US Open döntőjébe, az Open Era bevezetése óta csak Ivan Lendlnek és Pete Samprasnek jött össze ennyi finálé New Yorkban.

A szerb szárnyal az utóbbi időben, zsinórban 13 játszmát húzott be, és legutóbbi 22 meccséből huszonegyet megnyert.

Djokovic 2011 és 2015 után harmadszor nyerheti meg a US Opent, és ha így tesz, 14. GS-sikerét aratja, amivel utoléri Samprast. A két döntős vetélkedésében Djokovic 14-4-re vezet Del Potro ellen, aki legutóbb két évvel ezelőtt, a riói olimpián tudott nyerni kemény pályán Djokovic ellen.