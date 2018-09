Novak Djokovicnak sikerült az, ami Roger Federernek nem

Babosék már a legjobb négy között járnak New Yorkban

A volt világelső Novak Djokovic és a 2014-es döntős Nisikori Kej is bejutott az elődöntőbe a New Yorkban zajló US Openen.

A friss wimbledoni bajnok szerb sztár – aki a nyitókörben Fucsovics Mártont verte – a negyeddöntőben a korábban Roger Federert búcsúztató ausztrál John Millmannél bizonyult jobbnak, és a négy között a japánok éljátékosa vár rá. Nisikori a horvát Marin Cilicet győzte le nagy csatában, akitől kikapott a 2014-es fináléban.

A nőknél a tavaly döntős amerikai Madison Keys könnyedén nyert a spanyol Carla Suárez Navarro ellen, és az elődöntőben a 20 éves japán Oszaka Naomival játszik majd.