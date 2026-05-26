8-1-es vereséggel fejezte be a hokiválogatott a vb-t

A bennmaradó magyar válogatott 8-1-re kikapott a lett csapattól a svájci jégkorong-világbajnokság csoportkörének utolsó játéknapján, kedden, és ezzel összesítésben a 14. helyen végzett.

A lettek számára volt igazi tétje az összecsapásnak, hiszen nekik győzniük kellett, hogy a negyeddöntőbe jussanak, míg a magyarok fixen a hetedik helyen voltak a csoportkör zárása előtt is. Ez meg is látszott:

a rivális a meccs nagy részében komoly fölényben játszott, öt emberelőnyéből négy gólt lőtt, és egyszer még emberhátrányban is eredményes volt.

A becsületgólt Nemes Márton ütötte a 38. percben, 5-0-s hátrányban.

Majoross Gergely szövetségi kapitány csapata egy győzelemmel és hat vereséggel zárta a tornát, és jövőre sorozatban harmadszor szerepelhet az elitben.