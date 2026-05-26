jégkorongsporthoki vb 2026jégkorong válogatott
Sport

8-1-es vereséggel fejezte be a hokiválogatott a vb-t

Magyarország 8-1-re kikapott Lettországtól a jégkorong-világbajnokság utolsó fordulójában.
Vörös Dádiv / MJSZ
24.hu
2026. 05. 26. 14:40
Magyarország 8-1-re kikapott Lettországtól a jégkorong-világbajnokság utolsó fordulójában.
Vörös Dádiv / MJSZ

A bennmaradó magyar válogatott 8-1-re kikapott a lett csapattól a svájci jégkorong-világbajnokság csoportkörének utolsó játéknapján, kedden, és ezzel összesítésben a 14. helyen végzett.

A lettek számára volt igazi tétje az összecsapásnak, hiszen nekik győzniük kellett, hogy a negyeddöntőbe jussanak, míg a magyarok fixen a hetedik helyen voltak a csoportkör zárása előtt is. Ez meg is látszott:

a rivális a meccs nagy részében komoly fölényben játszott, öt emberelőnyéből négy gólt lőtt, és egyszer még emberhátrányban is eredményes volt.

A becsületgólt Nemes Márton ütötte a 38. percben, 5-0-s hátrányban.

Majoross Gergely szövetségi kapitány csapata egy győzelemmel és hat vereséggel zárta a tornát, és jövőre sorozatban harmadszor szerepelhet az elitben.

7. (utolsó) forduló

Lettország-Magyarország 8-1 (3-0, 2-1, 3-0)

gól: Balcers (10.), Smirnovs (19.), Tralmaks (20.), Andersons (28.), Tumanovs (35.), Krastenbergs (55.), Vilmanis (58., 59.), illetve Nemes (38.)

Kapcsolódó
ZURICH, SWITZERLAND - MAY 25: Gabor Tornyai #25 of Hungary celebrates his goal with teammates during the 2026 IIHF Ice Hockey World Championship Switzerland game between USA and Hungary at Swiss Life Arena on May 25, 2026 in Zurich, Switzerland. (Photo by RvS.Media/Robert Hradil/Getty Images)
Négy góllal kikapott a címvédőtől, de volt tartása a hokiválogatottnak
A biztos bennmaradó magyar csapat ezúttal az Egyesült Államoktól kapott ki.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

A PSG húszéves támadója a példa: a nagy egyéniségek nem tűntek el, átalakultak

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter a parlamentben: Olyan ember ne menjen politikusnak, aki ebből akar meggazdagodni
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik