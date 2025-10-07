Ezért nem lehet fűteni mindegyik klímával

Ahogy közeledik a hideg, egyre többen keresnek gazdaságos fűtési megoldást, amelyre a hűtő-fűtő klíma egy remek alternatíva, csakhogy van egy elég elterjedt tévhit is ezzel kapcsolatban.

Pintér Bálint, kaposvári épületgépész technikus a sonline.hu megkeresésére beszélt arról, hogy vannak kifejezetten fűtésre optimalizált készülékek. Tehát attól, mert valakinek klíma van az otthonában, a fűtés tekintetében még nem jelent önmagában semmit.

Sokan azt hiszik, hogy mindegyikkel lehet fűteni, ám ez nem így van. Azok a készülékek amelyet nem fűtésre vannak optimalizálva, annak bizonyos hőmérséklet alatt jegesedni fog a kültéri egysége, és így nem lehet használni a készüléket

– magyarázta.

Ha valakinek fűtésre alkalmas klímája van, akkor is tud hibázni, erre a leggyakoribb példa az elhanyagolt karbantartás. Mint fogalmazott: a beltéri egység porosodása, penészedése vagy eldugulása nemcsak a hatékonyságot rontja, hanem egészségügyi kockázatot is jelent. Érdemes évente egyszer, inkább a nyári szezon előtt átnézetni a berendezéseket, de a fűtési szezon előtt is nem árt ha a lerakódott portól, megszabadítjuk a készülékünket.

A másik gyakori hiba a beltéri egység nem megfelelő elhelyezése. Ha túl magasan vagy túl alacsonyan van felszerelve, a meleg levegő nem oszlik el egyenletesen a térben, ami kellemetlen légáramlást és magasabb energiafogyasztást eredményezhet – hívat fel a figyelmet Pintér Bálint.

Sokan gyakran figyelmen kívül hagyják a hőszigetelés jelentőségét is. Egy rosszul szigetelt lakásban a klíma fűtési módja sokkal kevésbé hatékony, és a villanyszámla gyorsan az egekbe szökhet. Érdemes tehát nemcsak a klímaberendezésre, hanem a lakás hőszigetelésére is figyelmet fordítani.