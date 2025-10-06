otthonotthon 2025fürdőszoba
Otthon

Ezzel a két trükkel 200 ezer forintból újjá varázsolhatod a fürdőszobát

Getty Images
24.hu
2025. 10. 06. 12:05
Getty Images

A fürdőszoba felújítása teljes körű gyakran több millió forintra is rúghat, de ha a legnagyobb felületre, nevezetesen a csempére fókuszálunk, akkor ennél jóval olcsóbban, akár pár százezer forintból is új külsőt adhatunk a helyiségnek.

A Lakáskultúra cikke szerint a csempét nem kell feltétlenül megbontani ahhoz, hogy azt felújítsuk. Ehhez sok esetben elég egy minimális ráncfelvarrás is, ami saját kezűleg megoldható, mégis rengetege dobhat a szoba hangulatán.

Ennek az első és legnépszerűbb verziója a csempefestés, ami egyre szélesebb körben elterjedt. Ha valakinek nem tetszik a csempe színe vagy mintája, esetleg kopottá vált, akkor ezzel a technikával tartós és szép eredményt érhetünk el.

Ehhez a következőkre lesz szükségünk:

  • bársonyhenger,
  • alapozó festék,
  • a csempe festéséhez zománc- vagy akrilfestéket.

Ha mindez megvan, akkor először tisztítsuk le a csempéket ecetes vízzel. Nem maradhat rajtuk se vízkő, se szappanmaradék, ezzel biztosítjuk, hogy megtapadjon rajtuk az alapozó, olvasható a cikkben. Utána a használati útmutatóban foglaltak szerint vigyük fel az alapozófestéket a felületre, és hagyjuk megszáradni. A végén jöhet a fedőfesték: a hengerrel vigyük fel egyenletesen, és készüljünk fel rá, hogy lehet, hogy csak két rétegben fog szépen fedni.

Azt javasolják, a zuhanyzó és a kád körül érdemes plusz vízzáró réteget rátenni, hogy ne peregjen le a vízkő és az erős tisztítószerek hatására. Bónusz tipp: a járólapokat is le lehet festeni ezzel az eljárással.

Ha ez a megoldás esetleg nem tetszik, akkor van egy másik, szintén elég népszerű lehetőségünk: a csempematrica.  Ezek az öntapadós, műanyag panelek rengetegféle színnel, mintával kaphatók, könnyen tisztíthatók, és ellenállnak a páralecsapódásnak is. Ezt is csakis tökéletesen tiszta, zsírmentes csempére lehet felvinni, és fontos az egyenletes, buborékmentes ragasztás is.

Kapcsolódó
Pampafű: ezt a gyakori hibát kerüld el ősszel
Mutatjuk, mire kell nagyon odafigyelni.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes

Címlapról ajánljuk

Bódis Kriszta: Minduntalan kivillan a pata a palást alól

A Fidesz szándékosan teszi tönkre a magyar államot, benne az oktatással és a gyermekvédelemmel, ugyanis könnyen manipulálható, az ígéret és fenyegetés bűvkörében élő tömegekre van szüksége, ám a Tisza ébredést hozott – állítja Bódis Kriszta, a párt társadalompolitikai tanácsadója. Interjú.
Bódis Kriszta: Minduntalan kivillan a pata a palást alól
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik