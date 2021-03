A világon 20 család engedhetné meg magának ezt a luxusvillát

2020 augusztusában felfoghatatlan áron, 125 millió dollárért, átszámítva 38 milliárd forintért dobtak piacra egy spanyol stílusú luxusvillát Beverly Hillsben. Az ingatlan sokaknak ismerős is lehet, hiszen részben itt forgatták a Keresztapa és a Több mint testőr című filmet is, de itt töltötte nászútját anno John F. Kennedy egykori amerikai elnök is.

Bár több mint fél éve kínálják, még mindig nem sikerült eladni, pedig már az árát is lecsökkentették 119 millió dollárra. Hogy miért? Mert a legtöbb ember nem engedheti meg magának, írja a House Beautiful.

A Beachamp Estate brit közvetítőiroda számításai szerint jelenleg mindössze 20 család van a világon, amely képes lenne megvásárolni az ingatlant, befizetni utána az adókat és még fenn is tudná tartani azt, ami hatalmas költséget jelent.

Köztük van a szaúdi királyi család, kínai és hongkongi milliárdosok, a thai királyi család, de még nigériai, orosz és dél-afrikai gazdag családok is. Eddig viszont senki nem jelentkezett.

Arra is könnyű válaszolni, egyáltalán miért kerül ennyibe. A gigantikus házban 18 hálószoba van, egy hatalmas medence található benne, mellette teniszpályát húztak fel, a teraszán több mint 400 vendéget lehet fogadni ültetéses vacsorához de egy nagyobb állófogadásra akár ezer embert is meg lehet hívni, annyian elférnek. A ház biztonsági rendszere az egyik legmodernebb a világon.

Az egyelőre eladhatatlannak tűnő villáról itt talál fotókat.