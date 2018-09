Megtaláltuk az olcsó, belépő kategóriás mobilok új királyát

Töredelmesen bevalljuk, hogy a Xiaomi Redmi 5A nekünk nem tetszett, mert úgy éreztük, hogy annál a telefonnál a kínaiak nagyítóval faragták le a yüanokat, hogy minél olcsóbb készüléket dobhassanak piacra. A cég „puruttya” telefonjai valahogy elvesztették számunkra a varázsukat,

de a Xiaomi Redmi 6 újra felkeltette az érdeklődésünket.

A korábbi modellekhez képest eszközölt külső változás például kifejezetten jót tett neki: már 18:9-es képarányt kapunk, emiatt sokkal nyúlánkabb a forma, mégis azonos magasságot értek el, mint a régebbi készülékek esetében, miközben az 5,45 hüvelykes telefon kellően vékony maradt. A kamerasziget egy picit ugyan kitüremkedik, viszont így is légies a készülék. Az összeszerelés minősége pedig kifogástalan: a készülék nem csavarodik és recseg, a hátlapról pedig képtelenség eldönteni, hogy alumínium vagy műanyag, ami szintén a jó anyaghasználattal függ össze.

A töltésre használt port maradt micro USB (a Type-C a drágább modellek kiváltsága), de van ujjlenyomat-olvasó a hátlapon a kamera és a vaku mellett, a frontra pedig tettek egy értesítési LED-et. Az infra portot viszont „elvitte a cica”, szóval már nem fogjuk a telefonról kapcsolgatni a klímát és a TV-t.

TESZTÜZEM

A kijelzőnek nemcsak az aránya, de a felbontása is változott, méghozzá 1440×720 pixelre. Notch (azaz szenzorsziget) nincs, cserébe remek a képernyő színvisszaadási képessége és az érintésérzékenysége is. A kijelző ugyan egy kicsit sötét, és a fényereje is lehetne nagyobb, de egyébként nem tudunk belekötni, ami azért is fontos, mert ezt a részegységet folyamatosan használjuk, így nagymértékben járul hozzá a bennünk kialakuló összképhez.

A másik igencsak érezhető változás a processzort érintette, Snapdragon 4xx szériát a MTK Helio P22 – kódnevén MTK6762 – váltja, aminek hála sokat javult a CPU hő- és energia háztartása, kevesebbet fogyaszt és még egy 2×15 perces stressz teszttel sem tudtuk igazán felmelegíteni. Ráadásul érezhetően gyorsult a készülék a korábbiakhoz képest, nemcsak a szintetikus teszteken, hanem használat közben is.

Játszani viszont nem ezzel a mobillal fogunk,

hiába váltotta a korábbi Adrenót a PowerVR GE8320 kódnévű grafikus chipje: a mobilos videojátékok ugyan elindulnak, és érezhető az előrelépés az elődökhöz képest, de aki normális képfrissítésre és zavartalan játékélményre vágyik, annak nem a Xiaomi Redmi 6 lesz a legjobb barátja.

Hétköznapi használatra viszont elégnek bizonyult az elsőre kevéskének tűnő 3 GB RAM is. Nem éreztük lassúnak a rendszert, ami főleg a gyors háttértárnak (272/121 MB/másodperces szekvenciális írás és olvasás), illetve az agyonoptimalizált, 8.1-es Androidra épülő MIUI 9.6 operációs rendszernek köszönhető. Friss, ropogós, gyakorlatilag hibamentes szoftver kapunk, amit a sebessége miatt élvezet lapozgatni. Alapvetően jobban is kedveljük a Xiaomi saját felhasználói felületét, mint a Google sajátját – itt azért kijön, hogy a Xiaomi szoftverfejlesztő cégként kezdte a pályafutását, és ebben tényleg nagyon jók.

Az új Helio P22 processzor ráadásul nem is zabálja az energiát: 3000 mAh kapacitású aksival simán el lehet karistolni bő két napot, ami vállalható alternatívává teszi a kisebb Snapdragonokkal szemben is. Gyorstöltés viszont nincs, erről árulkodik az 5 voltos feszültségen 1 ampert leadó töltő is.

A szenzorok terén ugyanakkor már nem ilyen rózsás a helyzet: a barométer és az altiméter kimaradtak, nincs giroszkóp sem, így a VR-nak búcsút inthetünk. Van viszont pedométer, iránytű és GPS, amik pontosak és üzembiztosak, pedig ezekkel régebben elég sok volt a kínlódás az MTK processzorok esetében. Sajnáljuk továbbá, hogy még mindig nem alap a duális WiFi, és a Bluetooth chip is csak a 4.2-es szabványt támogatja, cserébe viszont bekerült a B20 sáv – valamit valamiért.

A készülékben viszont két SIM kártya foglalatot kapott, egy nanot és egy microt képes fogadni, az egyiket pedig SD kártyával helyettesíthetjük. A beszédhang kiváló, mind a hívó, mind a beszélő tökéletesen hallja a másik oldalt, ami leginkább a duális mikrofonmegoldásnak köszönhető.

És végre a Xiaomi Redmi 6 is kapott egy normális, dupla kamerát, így elfelejthetjük az elődmodell – de különösen az 5A – borzalmas fényképeit. Kellő fény mellett kifejezetten jó fotókat készíthetünk, és a portré effekt (mikor a középpont szuper éles, a háttér viszont elmosott) is szépen teszi a dolgát. Kiégés ugyan előfordulhat, de a nyárias őszben, ennyi fény mellett ez egyáltalán nem csoda. A részletesség jó, a 12+5 megapixeles Sony kamerák szépen teszik a dolgukat, a fókusz is nagyon gyors:

simán fotózhatunk szélben hajladozó virágokat is.

A videókat 1080p felbontásban rögzíthetünk, és még sötétedés után is egészen jó anyagok készíthetőek egy kis háttérfény mellett. Végre kapunk elektronikus stabilizálást is a pénzünkért, bár az olyan konstans rezgéseket, mint a magyar úthibák, ez sem képes eltüntetni. A sajtóanyagban szereplő Face ID-t viszont nem találtuk meg, lehet, hogy majd egy későbbi frissítéssel kerül be a repertoárba.

ÖSSZEGZÉS

Remek készülék lett a Xiaomi Redmi 6, még a komolyabb telefonokhoz képest is. Filigrán dizájn (a világoskék készülék kifejezetten tetszetős), a 18:9-es képarányú 720p felbontású kijelzőhöz passzoló ár, és végre egy használható duálkamera. Talán csak a vezeték nélküli kapcsolatoknál hiányzik ez-az, nincs duális ac WiFi, és a gyorstöltés is beleférhetett volna az árba, ami most 49 900 forintot jelent, a magyarországi Xiaomishop webáruházában, itthoni garanciával megfűszerezve. Aki a kínai webáruházakat részesíti előnyben, az innen is beszerezheti a Redmi 6-ot.