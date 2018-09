Nemcsak olcsó, de meglepően jó elektromos fogkefére bukkantunk

Az Alfawise RST2056 elektromos fogkefe kifejezetten jó benyomást tett ránk. Remek minőség és funkciógazdagság jellemzi, kíméli az ínyünket, rendelkezik fehérítő funkcióval, esztétikus töltővel, kijelzi az akkumulátor állapotát és három fejet is kapunk hozzá az alapcsomag részeként. Ráadásul a RendeljKínait által tesztelt termék 6000 forintos árával az áfahatár alatt operál, ezzel kímélve meg minket nemcsak a vérző ínytől, de a többletköltségektől is.

KICSOMAGOLÁS

A doboz megnyerő, szinte Xiaomis magasságokba emelkedik, pedig az árból nem erre következtetnénk. A csomag tartalmát kiborítva az Alfawise RST2056 mellé kapunk 3 különböző színű fejet, így a család több tagja is használhatja. Jár még a termékhez egy európai dugvillával szerelt „beleállítós” töltő, ami nagyon kényelmes, és egy leírás, amit elég jó angolsággal fogalmaztak meg. Sajnos hordozásra alkalmas tartó nem jár hozzá, de a költségek ismeretében ez abszolút érthető.

A nyelet kézbe véve olyan érzésünk támadt, mintha egy 10 000 forintnál is drágább modellhez nyúltunk volna, szóval a kategóriáján bőven túlmutat a fogkefénk anyaghasználata. Az ilyen termékeknél az ördög persze a részletekben lakozik, de a kütyünk itt is megállja a helyét, hiszen a fejek Dupontból vannak, míg a mozgató mechanizmus fémből, ellentétben olcsóbb társaival, így egyhamar nem fog elkopni.

A nyél frontján találjuk a vezérléshez szükséges gombokat, amiket szépen belesimítottak a felületbe, jó kézbe venni az eszközt – ízlésesen, de ami ennél sokkal fontosabb, átláthatóan rendeztek el rajta mindent, és a készüléket még visszajelző LED-ekkel és feliratokkal is megspékeltek.

TESZTÜZEM

Számomunkra minden eszköz, amivel a fogainkat ápolhatjuk, egy kicsit gyanús. Egyrészt félünk tőle, hogy nem jól tisztít, másrészt nekünk az ínyünk már attól is bevérzik, ha ránéznek, nemhogy egy készüléktől, amely percenként 40 000 mikrovibrációval operál.

A szónikus fogkefék ugyanis lényegesen gyorsabban rezegnek, mint körkörös társaik, ezáltal sokkal alaposabban is tisztítják a szájüreget. Eleinte kicsit furcsa érzés a használat a nagy frekvencia miatt, de ez gyorsan megszokható, másrészt utána olyan fogaink felülete, mintha a fogorvostól jöttük volna ki,

tehát a kiváló hatásfok „nyelvvel” is tetten érhető.

Ezt ráadásul különböző működési módok is támogatják, a normál mellett szenzitív lehetőséggel is operálhatunk. Nekünk ez utóbbi vált be, soha nem vérzett az ínyünk, miközben ezt az elektromos fogkefét használtuk. A fentieken túl ráadásul képes még fehérítésre és masszázsra is – utóbbi a tisztítás és a fehérítés kombinációja.

A használat végtelenül egyszerű, a felső gombbal ki- és bekapcsolhatjuk a készüléket, az alsóval pedig körkörösen váltogathatunk a funkciók között, akár menet közben is. Az aktuális állapotot mindig egy pici LED jelzi, eltéveszthetetlenül. Az első két módban egy beépített időzítő gondoskodik arról, hogy oldalt váltsunk, a 2 perces mosási időt négyszer harminc másodpercre tagolva. Ez egyben arra is rákényszerít, hogy ne hagyjuk abba a tevékenységet idő előtt, ami gyerekek esetében különösen fontos lehet.

Ami a gyakorlati tapasztalatokat illeti, nagyjából 1-2 nap volt megszokni a viszonylag puha anyagból készült sörtéket, a következő héten már nagyon kényelmes lehet azoknak is, akiknek érzékenyebbek a fogai vagy az ínye. A különböző módok között szerintünk nincs drasztikus különbség, de az érezhető, hogy „soft” módban az Alfawise RST2056 kevésbé agresszívan „takarít”. A fogkefe persze nem minden, a megfelelő fogkrém és a szájvíz használatával érhetjük el azt az állapotot,

amikor már a jégkrémet is harapni tudjuk.

Egy töltéssel 15 napig használhatjuk a fogkefét, de a töltője egyben tartó is, a függőleges pozíció pedig annyira adja magát, hogy szinte mindig egyből beleállítottuk az eszközt. Alul találhatunk egy háromfázisú LED-et, amely az aktuális akkumulátor állapotot jelzi zöld/piros/villogó piros variációkkal, ebből sejthetjük, ha kívánt szint alá merítettük a kütyüt. A készüléket ráadásul IPX7 védelemmel látták el, így akár le is moshatjuk, akkor sem fog károsodni – persze búvárkodni azért ne vigyük magunkkal.

Ahogy említettük, az alapcsomag része 3 különböző színnel jelölt fej is, így akár három családtag is használhat egyetlen berendezést. A fejkopásról a kék színű sörték kifakulása alapján tájékozódhatunk, ha teljesen elhalványulnak, cserélnünk kell őket. Egy háromdarabos szettet nagyjából 1000 forintért szerezhetünk be, ami azért nem egy jelentős költség.

Persze bizonyos funkciókat nem szabad keresnünk ebben az árszegmensben, például nincs indukciós töltés, applikáció alapú vezérlés – mint például a Xiaomi Soocare esetében –, de ezek szerintünk csak parasztvakításra valók, a gyakorlati használat során inkább csak az időnket pazarolták, sem mint hozzáadtak volna bármit is a fogmosás tevékenységéhez.

ÖSSZEGZÉS

Príma termék az Alfawise RST2056, az árát meghazudtoló minőségben állítják elő, fém a mozgatómechanikája, jól tisztít, pofonegyszerű használni, és még jól is néz ki. Ráadásul cseresörte is fillérekért érhető el hozzá, így nem igazán van indok a drágább, például Xiaomi által gyártott termékek megvásárlására. Aki pedig még hosszabb üzemidőt szeretne, nézzen rá a nagyobb testvérére, az Alfawise S100-ra, ami nagyjából 1000 forinttal kerül többe, de hasonlóan jó terméknek ígérkezik.