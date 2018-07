Talán hihetetlen, de még a virtuális gazdálkodás is lehet szórakoztató

A mezőgazdasági szimulátorok műfajában mindig akadnak újabb versenyzők, amik valami különlegesebbel, többel, vagy akár élethűbbel próbálnak vetésforgóba rúgni a konkurensek mellett. A Pure Farming 2018 ugyan nem különösebben emelkedik ki a kínálatból, de korrekten tálalja a vidéki élet nyüzsgését, valós életbeli járművekkel, kotkodácsolással, műtrágyázással, több régión átívelve - viszont főleg azért szerethető, mert a földművelést tényleg csak a monitorról ismerő, ilyen típusú programokkal most barátkozó kezdők kezében is szorosan fogja az utat jelölő kapanyelet.

A farmszimulátorok elképesztő népszerűségre tettek szert az elmúlt években, de ez igaz a különféle poénszimulátorokra is, amikben egy toastkenyér, vagy akár egy mezei kavics bőrébe bújhatunk, hogy aztán egész furcsa nézőpontból tapasztaljuk meg a világot. Az agrikulturális kalandok rajongói idén nem panaszkodhatnak: alfa verzióban elérhető a Cattle&Crops, a Farm Together, bejelentették a Farming Simulator 2018-at, és itt van a Pure Farming 2018, ami tényleg tiszta szántó-vetős élményt kínál.

A lengyel Ice Flames programjának egyik legnagyobb előnye a népes konkurenciával szemben, hogy nagyon kezdőbarát.

Míg a Farming Simulatorban önállóan kell kezünkbe vennünk a dolgokat, addig a Pure Farming-ban kezdésnek egy kampányban sajátíthatjuk a sikeres farmerek főbb fogásait, csak utána indulhatunk földhódító utunkra a játék sava-borsát jelentő sandbox módban. A kerettörténet egyszerű, mint a faék: nagyapánk halála után a mi dolgunk, hogy felvirágoztassuk a farmot, kifizessük a felhalmozott adósságot, majd jöhet a meggazdagodás.

AZ ELSŐ BARÁZDÁK

Hatalmas segítség, hogy a bevezető részben lépésről-lépésre, sőt, magyar nyelven is (!) olvashatjuk a főbb instrukciókat, és hogy azért ne rugaszkodjunk el teljesen a modern kortól, mindezen funkciókat egy táblagépen hívhatjuk elő a játékban. Ezen keresztül érhetjük el később a küldetéseket is, és hívhatjuk elő a leírásokat, üzeneteket – gyakorlatilag a kütyü szolgál menüként.

De mit is lehet csinálni a programban? Amit a többi hasonszőrű szimulátorban: vetni, aratni, és szorgos kezek segítségét kérni, ha arra van szükség. A fejlesztők főleg azzal hirdetik a programot, hogy egy az egyben kínálja a modern farmélményt, amibe beletartozik a járművek javítgatása, a tenyészállatok menedzselése és ellátása, és különleges vonása, hogy

építhetünk üvegházakat, foglalkozhatunk megújuló energiával: napelemek telepítésével és biogáz előállításával.

Még így is megesik, hogy két órába telik egy közepes méretű földterület megművelése – igaz a farmszimulátorok amúgy sem őrületes tempójukról ismertek, de ez esetben talán még az átlagosnál is vontatottabb a művelet. A játékélményt különféle kihívásokkal gyorsíthatjuk és tehetjük élvezetesebbé, de ezek is sok esetben simán igénybe vesznek akár egy órát is – szóval a program első sorban azoknak ideális, akik egy munkával töltött nap után a gép előtt főleg relaxációs céllal játszanak őstermelőset.

Nagy segítség, hogy idővel felfogadhatunk segítőket is, akik azokat a részfeladatokat végzik, amikre épp nincs időnk egy fontosabb küldetés miatt. Az állatok esetében természetesen a fő feladat az etetés, a tojások, a gyapjú begyűjtése, vagy a sertések esetében a vágóhídra küldés, terményeknél a föld művelése, aratása, vetése – nagy újdonságok nincsenek, nem a spanyolviaszt kell feltalálni, csak tisztességesen elvégezni a munkát.

EZ ITT A KERT!

A programban összesen három játékmód található: az első a már említett My First Farm kampány, ha pedig csak adott típusú feladatokat szeretnénk végezni, akkor választhatjuk a Farming Challenges játékmódot, illetve a játék sandbox módjában, a Free Farmingban lehet még elütni embertelenül sok időt.

A lengyelek programjában ugyan nem olyan széles a választható eszközök és felszerelések kínálata, mint a Farming Simulator-sorozatban, de még így is van mire gyűjteni – mindig lesz egy jobb, erősebb, vagy éppen egyedibb funkcióval rendelkező masina, ami jól jönne az embernek, ezen a téren meglehetősen jól felépítették a fejlődési görbét a fejlesztők. A játék egyébként valós életben létező, licenszelt járműveket vonultat fel, ami hitelesebbé teszi, vannak benne például modellek a Zetor, Landini, McCormick, Gregoire, DAF, Mitsubishi gyártóktól.

Amiben a Pure Farming többet nyújt a konkurens mezőgazdász kalandoknál, az a játszható térképek mennyisége. Traktorra szállhatunk az Egyesült Államokban, Japánban, Kolumbiában, Olaszországban, egy DLC formájában pedig megkapjuk Németországot is. Igaz a térképeken sok esetben találunk újrafelhasznált, egyező környezeti elemeket, ami kicsit egyhangúbbá teszi az összképet, de a kihívások szerencsére egyedibbek.

Olaszországban például értelemszerűen nem kell vízben ázó rizsföldekkel dolgozni, a Japánoknál viszont igen.

Európában a valódi világhoz hűen több gabonával kell dolgoznunk, máshol kávé és kender termesztésére kell alapozni a gazdaságot. Ez némi változatosságot csempész a játékba, és több órányi játék után főleg az újabb és újabb térképek megnyitása lehet a fő motiváció.

FÖLDESÚRNAK MÉG KEVÉS

És itt érdemes megemlíteni, hogy a pályák ugyan nem mindig változatosak, és a grafika sem a legszebb, de ez betudható annak, hogy egy szűkebb büdzséből készült játékról van szó – ráadásul ez a fejlesztők első programja. Amire viszont nem lehet panasz, hogy az apró hangulati elemekre figyeltek az alkotók: eső után megváltozik a földek színvilága, ami képes feledtetni, hogy itt-ott elmosódottak a textúrák.

A fizikán ugyanakkor azért bőven lenne mit javítani: rendkívül árkádszerű és lebutított, főleg ha azt vesszük figyelembe, hogy a konkurensek közül a Cattle&Crops-ban ezen a téren igencsak valósághű élményt kapunk. Az irányítás egyszerűsége viszont jól jöhet a kezdőknek, illetve azoknak, akik

otthon sem szeretnének kőkeményen földműveskedni.

A Pure Farming 2018 leggyengébb pontja a rendkívül vontatott játékmenet, ám azoknak jó kezdés lehet, akik szeretnének megismerkedni egy ilyen típusú játékkal, a már fentebb említett, oktató célzatú kampánymód miatt. A fejlesztők a későbbiekben PC-n tervezik a moddolás lehetőségét is, így idővel még tartalmasabbá válhat a program, bár a nagyobb címeket jó eséllyel még így sem fogja letaszítani a trónról.

A Pure Farming 2018 március 13-án jelent meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra. A teszthez PlayStation 4-et használtunk.