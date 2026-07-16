Orbán János Dénes nyílt levelet írt Tarr Zoltánnak: visszavásárolná műveit a KMTG-től

Orbán János Dénes lapunknak is megküldött nyílt levelet írt Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek.

Hétvégén derült ki, hogy a KMTG 2025 márciusa és 2026 áprilisa között több mint 400 millió forintért vásárolta meg Orbán János Dénes mintegy kilenc művének felhasználási jogait, miközben ő volt a szervezet szakmai vezetője. Szerdán Tarr Zoltán bejelentette, hogy a minisztérium visszaszerzett 1,3 milliárd forintot, amit Orbán János Dénes műveiért fizettek volna ki. Ezzel kapcsolatban válaszolt most OJD.

Alább olvasható a levél teljes terjedelmében:

Tisztelt Tarr Zoltán miniszter úr! Bejelentem műveim visszavásárlási szándékát a KMTG-től, és kezdeményezni fogom az eredeti állapotok helyreállítását. A közérdek mellett nekem a legnagyobb érdekem, hogy tisztázzam ezt az ügyet és a becsületemet. Minden iratot a Minisztérium rendelkezésére bocsátottunk, de a fentiek érdekében személyesen is állok rendelkezésre. Remélem, a visszavásárlás kezdeményezését jószándékom jeléül veszi, és sikerül az ügyet a lincshangulatból egy higgadt kivizsgálás regiszterébe emelni. Orbán János Dénes

Az ügy előzményei

A 24.hu megkeresésére a KMTG korábban azt közölte, hogy nem látnak összeférhetetlenséget az ügyben, Orbán János Dénes pedig azt állította, hogy a döntések nem az ő hatáskörébe tartoztak, hanem a kulturális kormányzat jóváhagyásával születtek.

Később kiderült, hogy nemcsak a KMTG, hanem a Budapesti Operettszínház is fizetett Orbán János Dénesnek, részben olyan művekhez kapcsolódóan, amelyek jogait a KMTG is megvásárolta. Egyúttal az is kiderült, hogy a színház és a KMTH ügyvezető igazgatója ugyanaz a személy, dr. Rózsás Péter.

A minap a KMTG és az Operettszínház is pontosított az összegeken: előbbi lapunknak azt írta, a pontos összeg 422,9 millió forint volt, utóbbi pedig lapunknak megküldött egy tételes kimutatást, amiben az látszik, hogy 2023 óta összesen valamivel több, mint 90,3 millió forintot fizettek ki Orbán János Dénesnek.

Az ügy szakmai visszhangot váltott ki: az Irodalmi Szakszervezet és a Színházi Kritikusok Céhe is reagált rá. Utóbbi nyílt levélben fordult Tarr Zoltán kulturális miniszterhez, és egyebek mellett vizsgálatot kért a kifizetések jogszerűsége miatt. Megszólalt továbbá L. Simon László és Ókovács Szilveszter is az ügyben, Nagy Ervin kulturális ügyekért felelős államtitkár pedig nemrég bejelentette, hogy feljelentést tesz az Orbán János Dénesnek kifizetett közpénzmilliók miatt.