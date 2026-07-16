„Librettókért százmilliókat elkérni képtelenség” – megszólalt Ókovács Szilveszter az Operettszínház ügyéről

Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója Facebookján reagált a Budapesti Operettszínház és Orbán János Dénes körül kialakult ügyre. Ahogyan arról a 24.hu-n is beszámoltunk, az Operettszínház 2023 óta több mint 90 millió forintot fizetett ki Orbán János Dénesnek alkotói jogdíjként, valamint szövegírói és fordítási tevékenységekért, miközben a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) több mint 400 millió forintért vásárolt meg műveihez kapcsolódó jogokat.

Librettókért nemhogy százmilliókat, de tízmilliót elkérni is képtelenség. Nálunk, az Operában egész biztosan. De szerintem más magyar színházakban is. Teljes nonszensz. Remélem

– fogalmazott Ókovács, aki bejegyzésében azt írta, bízik benne, hogy az Operettszínház túljut a kialakult válságon, ugyanakkor szerinte fontos tisztázni, pontosan milyen összegek és milyen indoklással szerepelnek az ügyben. „Egészen más eset 90 milliót, 129 milliót, 420 milliót vagy mindezt plusz 1,3 milliárdot érvekkel alátámasztani” – fogalmazott.

A főigazgató azt írta, szeretné hinni, hogy az ügy hátterében egyetlen ember „féktelen pénzéhsége”, egy félrecsúszott tehetséggondozó program vagy sajtóbeli félreértések állnak, és/vagy hogy ezek az állítások jogerősen cáfolhatók.

Különben tartok tőle, hogy a velünk, az Operával eddig szerződő alkotók még lúzernek hiszik majd magukat, az általánosítani hajlamos közvélemény pedig esetleg ellenkezőleg tesz: ránk is pénzszóróként gondol. Még csak ez hiányozna, ráadásul két széttartó gyanú árnyéka vetülne egyszerre! Ne legyen így tehát

– írta.

Ókovács ezután az Operaház saját gyakorlatáról számolt be. Mint fogalmazott,

náluk egy egész estés új mű partitúrájáért „alig nyolc számjegyű” összeget fizettek az elmúlt 15 évben, a librettóért pedig ennek töredékét, tizedét-nyolcadát tudták kínálni.

„Fordításért természetesen ennyit se” – tette hozzá.

A főigazgató posztja végén úgy fogalmazott: ha a mostani ügyben felmerült állítások beigazolódnak, akkor az Operának azon is dolgoznia kell majd, hogy ne mossák össze mások működésével.

„Méltatlan és dühítő – írom az Andrássy útról” – zárta bejegyzését.

További fejlemények

Szerdán az Operettszínház társulata nyílt levélben követelt magyarázatot az Orbán János Déneshez köthető kifizetések ügyében, csütörtökön Nagy Ervin kulturális államtitkár feljelentést tett.