Mit tesz Izland az emberrel?

Egy figyelemre méltó új film, A szeretet, ami megmarad rendezőjét ez a kérdés legalább annyira foglalkoztatja, mint az, mit tesz az ember Izlanddal. Akármi is a sorrend, ember és táj bonyolult kapcsolatának bemutatására Hlynur Pálmason nagy hangsúlyt helyez ebben és a korábbi filmjeiben.

Ebből az következik, hogy aki izlandi nyaralást tervez, annak érdemes felkészülés gyanánt Pálmason-filmeket néznie. Mint ahogy annak is, aki arra kíváncsi, a családi, szerelmi viszonyok lassú, tektonikus mozgása, a kapcsolati mélyrétegekben szakadatlanul zajló csiszolódás vagy erózió miként végzi precíz munkáját.