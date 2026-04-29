A választások előtt a Fidesz kőbányai jelöltjét támogatta a 100 milliós NKA-támogatást nyerő Deák Bill Gyula

Nem kértek tőlem cserébe semmit, nem is ígértem semmit, sosem voltam semmilyen pártrendezvényen, és nem kampányoltam senki mellett

– mondta Deák Bill Gyula egy Facebookon közzétett videóban azután, hogy a Telex felkereste amiatt a 100 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alá tartozó Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől (NKTK) kapott.

Mint ismert, az NKA 17 milliárd forintnyi „kulturális támogatást” osztott ki a kampányidőszakban, a kedvezményezettek a Fidesz holdudvarából kerültek ki: köztük van például Tóth Gabi, Pataky Attila, Dopeman és Kis Grófo is. Utóbbi kettő meg is szólalt azóta a támogatással kapcsolatban. Az ügy nyilvánosságra kerülése után Bús Balázs lemondott a Nemzeti Kulturális Alap alelnöki posztjáról, Weyer Balázs pedig úgy fogalmazott, hogy ez nem NKA-ügy, hanem Hankó-ügy.

A Telex kérdésére válaszolva Deák Bill Gyula és fia korábban telefonon erősítették meg, hogy már meg is kapták a nekik ítélt 100 millió forintos összeget, hangsúlyozva, hogy nem tagjai egyik pártnak sem, nem léptek fel pártrendezvényeken, függetlenek és „középen állnak”.

Nem azért kaptam, mert fideszes vagyok. Ezt azért kaptam, mert Deák Bill Gyula vagyok. Egy művészember. Egy ikon. És a magyar blues királya

– jelentette ki a zenész.

A lapnak most egy olvasó hívta fel a figyelmét arra, hogy Deák Bill Gyula az áprilisi országgyűlési választás előtt, márciusban a Fidesz kőbányai képviselőjelöltjét, D. Kovács Róbert Antalt támogatta egy Facebookra kitett posztban, amelyet a politikus osztott meg, barátjaként hivatkozva a zenészre.

A blues egy életérzés – magával ragad, és nem ereszt. Mély, őszinte, tiszta. Zenészként az emberekben is ezt a hiteles hangot keresem. D. Kovács Róbert Antalban megtaláltam. Én őt választom!

– olvasható a zenész fényképével illusztrált posztban.