demeter szilárd l. simon lászló magyar nemzeti múzeum
„Most már jó lenne, ha legalább csöndben lennél” – kommentben esett egymásnak Demeter Szilárd és L. Simon László

Fülöp Dániel / 24.hu
2026. 04. 22. 09:47
A két fideszes kultúrpolitikus Demeter posztja alatt kapott össze.

Facebookon ment egymásnak a Magyar Nemzeti Múzeum két egykori igazgatója, Demeter Szilárd és L. Simon László.

Demeter hosszú posztban elmélkedett a választási eredmények fényében a jövőről, majd a kommentszekcióba megérkezett L. Simon, aki csendre intette Demetert, és felrótta neki, hogy „eszement sok kárt” okozott. Ő válaszul L. Simon 2023-as menesztésével vágott vissza, ugyanis ő érkezett a helyére a Nemzeti Múzeum élére.

A teljes kommentharc itt olvasható:

A két fideszes kultúrpolitikus nem először ment neki egymásnak: Demeter tavaly októberben kritikán alulinak nevezte egyes kulturális intézmények állapotát, mielőtt 2024 júliusában összeolvadtak volna a rábízott Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNM KK) létrejöttekor. L. Simon mindezt magára vette, és saját igazgatói érdemeit sorolva vágott vissza Demeternek.

Az április választásokat követően egyébként mindketten értékelték lapunknak is az eredményeket: Demeter arról beszélt, hogy ha Orbán Viktor igényt tart a szolgálataira az ellenzékben, vállalja, ha nem, várja őt a kert és a kétkezi munka; L. Simon pedig azt árulta el, hogy ha reménnyel nem is, de kíváncsisággal tekint a Tisza-kormány működésére:

L. Simon László a 24.hu-nak: Nem gondoltam volna, hogy ilyen letaglózó erejű lesz a Tisza győzelme
A NER kipróbált kultúrpolitikusa elmondta lapunknak, hogy ha reménnyel nem is, de kíváncsisággal tekint a megbékélést ígérő Tisza-kormányzás elébe. Interjú.

