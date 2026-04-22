„Most már jó lenne, ha legalább csöndben lennél” – kommentben esett egymásnak Demeter Szilárd és L. Simon László

Facebookon ment egymásnak a Magyar Nemzeti Múzeum két egykori igazgatója, Demeter Szilárd és L. Simon László.

Demeter hosszú posztban elmélkedett a választási eredmények fényében a jövőről, majd a kommentszekcióba megérkezett L. Simon, aki csendre intette Demetert, és felrótta neki, hogy „eszement sok kárt” okozott. Ő válaszul L. Simon 2023-as menesztésével vágott vissza, ugyanis ő érkezett a helyére a Nemzeti Múzeum élére.

A teljes kommentharc itt olvasható:

A két fideszes kultúrpolitikus nem először ment neki egymásnak: Demeter tavaly októberben kritikán alulinak nevezte egyes kulturális intézmények állapotát, mielőtt 2024 júliusában összeolvadtak volna a rábízott Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNM KK) létrejöttekor. L. Simon mindezt magára vette, és saját igazgatói érdemeit sorolva vágott vissza Demeternek.

Az április választásokat követően egyébként mindketten értékelték lapunknak is az eredményeket: Demeter arról beszélt, hogy ha Orbán Viktor igényt tart a szolgálataira az ellenzékben, vállalja, ha nem, várja őt a kert és a kétkezi munka; L. Simon pedig azt árulta el, hogy ha reménnyel nem is, de kíváncsisággal tekint a Tisza-kormány működésére: