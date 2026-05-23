Magyar Péter az RTL-nek adott interjúban azt mondta, már idén augusztusban kifizetik a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást a családoknak.

A miniszterelnök azt is mondta, hogy a nyugdíjasok ősszel megkaphatják a SZÉP kártyán érkező támogatást, ami szintén a Tisza Párt egyik kampányígérete volt.

Magyar 2 százalékos gazdasági növekedésre számít idén. Bejelentése szerint jövő csütörtökön aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről.

Magyar Péter a teljes hosszában az esti híradó után levetíteni tervezett interjú beharangozója szerint a fizetéséről is beszélt az RTL-nek.