stranger thingsbudai váralagútalagútváralagút
Kultúra ismeretlen budapest

A Budai Váralagút is feltűnik a Stranger Things záróepizódjában

Netflix
admin Vincze Miklós
2026. 01. 13. 09:20
Netflix
Igaz, csak egy pólón, a lényegen ez azonban semmit sem változtat.

Újév napján tíz év után lezárult a Stranger Things, aminek utolsó, ötödik évada számos nem várt meglepetést hozott: az már a premier előt kiderült, hogy a készítő Duffer fivérek egy középiskolai tanáruknak is szerepet adtak benne, arra azonban senki sem számított, hogy a hirtelen érkező nézők miatt összeomlik a teljes Netflix, majd a rajongók nézettségi rekordot állítanak fel.

Az évadban egy időutazó ruhadarabbal is találkozhattunk, a szemfüles magyaroknak azonban leginkább talán a záróepizód dobogtatta meg a szívét, hiszen Dustin (Gaten Matarazzo) a pincében való D&D-játszma alatt egy érdekes pólót viselt:

Netflix

A mintázat fejjel lefelé nézve talán már egy fokkal ismerősebb:

Netflix

Igen, ez a Budavári Alagút, ami a szörnyű pesti vicc szerint azért született, hogy egy nagy esőben legyen hová betolni a Lánchidat:

Klösz György / Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.07.125

A ruhadarabon az 1870-ben született, a Kádár-korban kis híján modern kocsikkal újjászülető Sikló, illetve az 1950-1992 közt láthatatlan Lotz Károly-mozaik nem látszik, így nyilvánvalóan nehéz felismerni, a kapuzat alakja azonban mégiscsak árulkodó.

A Várhegy átfúrásának ötlete már 1842-ben megfogalmazódott: akkor gróf Széchenyi István vetette fel a lehetőségét, három évvel később pedig Adam Clark tervei is megszülettek. A rajzok 1853-1858 közt váltak valósággá, a gyalogosok azonban már 1856-ban, a kocsisok pedig 1857-től szabadon átkelhettek rajta.

Random photos 1989 / Wikimedia Commons

A műtárgyat azóta többször is átalakították: 1919-ben a fakocka burkolatot kis kockakőre cserélték, a háborúban elpusztult nyugati kaput 1949-re leegyszerűsítették, Budapest századik születésnapján, 1973-ban pedig a ma is meglévő üvegmozaikok is a falakra kerültek.
A ma látható helyzet ennél persze jóval komplexebb is lehetne, ha valóra válnak a hazai tervezők harmincas években dédelgetett álmai, amiket itt mutattunk be.

Kapcsolódó
Akár fényes és élhető is lehetne a Várhegyet átfúró Alagút
Feltéve, ha megvalósult volna a szocializmus alatt műemlékek tömegét megvédő, számos vidéki város rendezését irányító Vákár Tibor egy korai terve.

Ajánlott videó

Ismeretlen Budapest

Budapest a világ egyik legszebb városa, tele izgalmas, érdekes, vagy épp szívszorító történetekkel. Sorozatunkban ezeket, illetve a főváros elfeledett épületeit, tereit és szobrait mutatjuk be.
Vincze Miklós további cikkei

Friss

Népszerű

Összes

Címlapról ajánljuk

Jogellenes lett volna kifizetni az Országgyűlési Őrség vizsgálat alatt álló vezetőinek a jutalmukat – már nem az
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik