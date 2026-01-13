A Budai Váralagút is feltűnik a Stranger Things záróepizódjában

Újév napján tíz év után lezárult a Stranger Things, aminek utolsó, ötödik évada számos nem várt meglepetést hozott: az már a premier előt kiderült, hogy a készítő Duffer fivérek egy középiskolai tanáruknak is szerepet adtak benne, arra azonban senki sem számított, hogy a hirtelen érkező nézők miatt összeomlik a teljes Netflix, majd a rajongók nézettségi rekordot állítanak fel.

Az évadban egy időutazó ruhadarabbal is találkozhattunk, a szemfüles magyaroknak azonban leginkább talán a záróepizód dobogtatta meg a szívét, hiszen Dustin (Gaten Matarazzo) a pincében való D&D-játszma alatt egy érdekes pólót viselt:

A mintázat fejjel lefelé nézve talán már egy fokkal ismerősebb:

Igen, ez a Budavári Alagút, ami a szörnyű pesti vicc szerint azért született, hogy egy nagy esőben legyen hová betolni a Lánchidat:

A ruhadarabon az 1870-ben született, a Kádár-korban kis híján modern kocsikkal újjászülető Sikló, illetve az 1950-1992 közt láthatatlan Lotz Károly-mozaik nem látszik, így nyilvánvalóan nehéz felismerni, a kapuzat alakja azonban mégiscsak árulkodó.

A Várhegy átfúrásának ötlete már 1842-ben megfogalmazódott: akkor gróf Széchenyi István vetette fel a lehetőségét, három évvel később pedig Adam Clark tervei is megszülettek. A rajzok 1853-1858 közt váltak valósággá, a gyalogosok azonban már 1856-ban, a kocsisok pedig 1857-től szabadon átkelhettek rajta.

A műtárgyat azóta többször is átalakították: 1919-ben a fakocka burkolatot kis kockakőre cserélték, a háborúban elpusztult nyugati kaput 1949-re leegyszerűsítették, Budapest századik születésnapján, 1973-ban pedig a ma is meglévő üvegmozaikok is a falakra kerültek.

A ma látható helyzet ennél persze jóval komplexebb is lehetne, ha valóra válnak a hazai tervezők harmincas években dédelgetett álmai, amiket itt mutattunk be.