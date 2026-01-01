netflixpremiersorozatstranger things
Annyian nézték volna egyszere a Stranger Things záróepizódját, hogy összeomlott a Netflix

2026. 01. 01. 14:36
Nem Vecna csapott le a platformra, hanem a rajongók.

Január elsején, magyar idő szerint hajnali két órakor bemutatkozott a Stranger Things ötödik évadának záróepizódja, amivel egyúttal a sorozat is véget ért. A rajongók ismét csak elképesztő forgalmat generáltak, épp úgy, ahogyan a november 26-i évadpremiernél, ami sokaknál öt teljes percre elérhetetlenné tette a platformot – írja a Variety.

A hír szerint a hiba körülbelül egy percig állt fenn, így néhány oldalfrissítés után mindenkinél helyreállt a rend, a köztes időben azonban az emberek a platformon elérhető, sokszor nem túl tehetséges önjelölt cukrászokat versenyeztető Nailed It! egy képkockáját nézték:

Netflix

A Stranger Things az elmúlt hetekben több rekordot is felállított: az első négy részt egy hét alatt 59,6 milliószor nézték meg – többen, mint bármelyik angol nyelvű sorozatot –, a karácsonyi héten (december 22–28.) bemutatott, egy kisebb hibát is rejtő három rész pedig 34,5 millió megtekintést hozott, többet, mint bármi a korábbi ünnepi időszakokban.

