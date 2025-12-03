Múlt héten került fel a Netflixre a Stranger Things ötödik, egyben záróévadjának első négy epizódja, amelyre nem túl meglepő módon sokan voltak kíváncsiak (ezt jelezte már az is, hogy a hatalmas érdeklődést a Netflix felülete sem bírta mindig kiszolgálni). A három részre hasított évad első csomagja 59,6 milliós nézettséget ért el öt nap alatt, ami a streamingplatform történetének legerősebb nyitánya az angol nyelvű sorozatok között.

Igaz, összesítésben csak a harmadik helyen áll, ugyanis a koreai Squid Game második és harmadik évadjának premierje is beelőzi. Ugyanakkor a visszatérő Stranger Things jelentősen rátett a negyedik évad startjára, amelynek premierje 22 milliós nézettséget produkált (bár ezt három nap alatt érte el a mostani öt nap helyett).

Ez már amúgy a második nézettségi rekord mostanában a sorozattól, az elsőt azzal érte el, hogy múlt héten mind korábbi évad felkerült a Netflix top10-es listájába, amire eddig még nem volt példa a platformon.

És hogy milyennek láttuk eddig a nagy finálét? Az ötödik évadról szóló kritikánkat itt olvashatják: