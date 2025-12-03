stranger thingsötödik évadnetflixrekord
Kultúra

Nézettségi rekordot döntött a Stranger Things a Netflixen

Netflix
Stranger Things
24.hu
2025. 12. 03. 08:42
Netflix
Stranger Things
Bár a Squid Game-et egyelőre nem sikerült beérni.

Múlt héten került fel a Netflixre a Stranger Things ötödik, egyben záróévadjának első négy epizódja, amelyre nem túl meglepő módon sokan voltak kíváncsiak (ezt jelezte már az is, hogy a hatalmas érdeklődést a Netflix felülete sem bírta mindig kiszolgálni). A három részre hasított évad első csomagja 59,6 milliós nézettséget ért el öt nap alatt, ami a streamingplatform történetének legerősebb nyitánya az angol nyelvű sorozatok között.

Igaz, összesítésben csak a harmadik helyen áll, ugyanis a koreai Squid Game második és harmadik évadjának premierje is beelőzi. Ugyanakkor a visszatérő Stranger Things jelentősen rátett a negyedik évad startjára, amelynek premierje 22 milliós nézettséget produkált (bár ezt három nap alatt érte el a mostani öt nap helyett).

Ez már amúgy a második nézettségi rekord mostanában a sorozattól, az elsőt azzal érte el, hogy múlt héten mind korábbi évad felkerült a Netflix top10-es listájába, amire eddig még nem volt példa a platformon.

És hogy milyennek láttuk eddig a nagy finálét? Az ötödik évadról szóló kritikánkat itt olvashatják:

Kapcsolódó
Megint olyan a Stranger Things-t nézni, mint mikor megszerettük a Stranger Things-t nézni
Most már tényleg, hivatalosan, biztosan a legvégéhez közeledik a Stranger Things: a héten megjelent az ötödik és egyben záróévad első felvonása. Kritika.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szőlő utcai javítóintézet: újabb tanúk vallottak arról, hogy orális szexre kényszerítette őket az igazgató, aki egyiküknek a nemi szervét már bekerülésekor meg akarta vizsgálni
Nincs áttörés, Moszkva elfogadhatatlannak tartja így a béketervet
„A saját sikerünk áldozatai vagyunk 40 éve” – csendet rendeltek el a karácsonyi csodafaluban
A legutálatosabb időjárás következik
Lejár a határidő: több száz milliárdnyi EU-támogatást bukhat el végleg az Orbán-kormány decemberben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik