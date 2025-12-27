Időutazó ruhadarab tűnt fel a Stranger Things legújabb részében

November végén bemutatkozott a Stranger Things rég várt ötödik évada, aminek nyolc epizódja közül hét mostanra már elérhető: az 1987. november 3-én folytatódó, az alkotók egykori középiskolai tanárának is szerepet adó történetszálakban újra csak egy gonosz lény és a csapat a legkülönbözőbb frontokon való harcát nézhetjük, a korábbinál jóval több gyerek, illetve felnőtt részvételével.

A karácsonykor bemutatkozó részek közül az utolsóban többek közt Holly Wheeler karakterével (Nell Fisher) találkozunk, aki a nyitójelenetben épp Vecna karmaiból próbál megszökni, közben pedig egy pillanatra megvillantja az Under Armour márkájú aláöltözetét.

A logó egyértelműen felismerhető, ez azonban furcsa problémát eredményez, hiszen az amatőr és professzionális sportolók által egyaránt kedvelt márka csak kilenc évvel később, 1996 szeptemberében született meg egy baltimore-i alagsorban.

A New York-i tőzsdén is jegyzett cég 2017 elején egy kisebb botrány középpontjába került: alapítója és vezetője, Kevin Plank egy, a CNBC-nak adott interjúban egyetértett Donald Trump terveivel, és kijelentette, hogy egy ilyen, fontos döntéseket meghozni képes jelöltnek kell győznie a választáson. A tengerentúlon ezután sokan a vállalat termékeinek bojkottálását szorgalmazták, sőt, egy sor híresség el is fordult az Under Armour-tól.