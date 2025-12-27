stranger thingsunder armourholly wheelerbaki
Kultúra

Időutazó ruhadarab tűnt fel a Stranger Things legújabb részében

Netflix
admin Vincze Miklós
2025. 12. 27. 17:08
Netflix
A márka, aminek az egyik karakter a termékét hordja, a történet idősíkjában még nem is létezett.

November végén bemutatkozott a Stranger Things rég várt ötödik évada, aminek nyolc epizódja közül hét mostanra már elérhető: az 1987. november 3-én folytatódó, az alkotók egykori középiskolai tanárának is szerepet adó történetszálakban újra csak egy gonosz lény és a csapat a legkülönbözőbb frontokon való harcát nézhetjük, a korábbinál jóval több gyerek, illetve felnőtt részvételével.

A karácsonykor bemutatkozó részek közül az utolsóban többek közt Holly Wheeler karakterével (Nell Fisher) találkozunk, aki a nyitójelenetben épp Vecna karmaiból próbál megszökni, közben pedig egy pillanatra megvillantja az Under Armour márkájú aláöltözetét.

Netflix, és Wikimedia Commons

A logó egyértelműen felismerhető, ez azonban furcsa problémát eredményez, hiszen az amatőr és professzionális sportolók által egyaránt kedvelt márka csak kilenc évvel később, 1996 szeptemberében született meg egy baltimore-i alagsorban.

A New York-i tőzsdén is jegyzett cég 2017 elején egy kisebb botrány középpontjába került: alapítója és vezetője, Kevin Plank egy, a CNBC-nak adott interjúban egyetértett Donald Trump terveivel, és kijelentette, hogy egy ilyen, fontos döntéseket meghozni képes jelöltnek kell győznie a választáson. A tengerentúlon ezután sokan a vállalat termékeinek bojkottálását szorgalmazták, sőt, egy sor híresség el is fordult az Under Armour-tól.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Találja ki, hol járunk – és segítsen megfejteni az ismeretlen Fortepan-képek rejtélyét!
Lavinát indított el 60 ezer forint
Halálra gázolt egy nőt a vonat Vácon
Kvíz: Ezek a világ legnagyobb karácsonyi slágerei – de hányat ismersz fel magyar fordításban?
Dreame X50 Ultra robotporszívó, Vivo X300 Pro okostelefon, Pixel Watch 4 okosóra és Lenovo Yoga 9 laptop teszt
Négy idei kütyü, amit még jövőre is érdemes megvásárolni
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik