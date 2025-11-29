A Stranger Things írói egy középiskolai tanáruknak is szerepet adtak az új évadban

November 27-én bemutatkoztak a Stranger Things ötödik, és egyben záró évadának első epizódjai (kritikánk itt olvasható), az első jelenetek egyikében pedig a rajongók máris találkozhattak egy Ms. Harris nevű karakterrel, akit a sorozatot jegyző Duffer-fivérek középiskolai drámatanára, Hope Hynes Love alakít – írja a Hollywood Reporter.

A tényről Ross Duffer pénteken saját Instagram-oldalán számolt be, ahol elárulta:

A középiskola nekem, és a testvéremnek is nehéz időszak volt, de Hope látott bennünk valamit, amit mi magunkban nem. Segített abban, hogy legyen önbizalmunk, és ne csak túléljük azt a négy évet, de Los Angelesbe költözzünk, és kergessük az álmainkat.