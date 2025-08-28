ajsa lunarandomsalamon andráselőzetes
Ajsa Luna is felbukkan Salamon András új filmjének előzetesében

2025. 08. 28. 12:06
Szeptember 25-én kerül a moziba Salamon András legújabb, Random címet viselő produkciója, aminek hivatalos filmzenéi közé bekerült Ajsa Luna, Beton Hofi, Hundred Sins és Beatrick közös száma, a Tiszalök is. Most kijött a dalhoz készült, a film kulcsjeleneteiből és Beton.Hofi koncertfelvételeiből összevágott videoklip is, ami a film első hivatalos előzeteseként is szolgál.

A Random a Lumiere filmes magániskola saját gyártásában készült, az alkotók pedig úgy hivatkoznak rá, mint „egy szürreális ballada találkozása egy véres komédiával”. A filmben olyan pályakezdő színészek mellett, mint Gál Réka Ágota, Bukovszky Orsolya, Bölkény Balázs és Major Erik, olyan nevek is megjelennek, mint Thuróczy Szabolcs, Hegedűs D. Géza, Kerekes Éva, Nagy Katica, Monori Lili, Fodor Annamária, Horváth Kristóf és Katona László.

Ajsa Luna nevét minden bizonnyal az is hallotta már az utóbbi hetekben, aki ezidáig nem ismerte a munkásságát, miután az augusztus 20-án, spontán előadott Himnusz feldolgozását azóta is felháborodás övezi. Annyira, hogy még az énekesnő dunakeszi fellépését is lemondták a közfelháborodás hatására, Novák Előd pedig fel is jelentette nemzeti jelkép megsértésére hivatkozva. A szóban forgó fellépésről véleményt nyilvánított már Nagy Feró, Bíró Ica, Osváth Zsolt, Tóth Gabi, Ókovács Szilveszter. A felháborodás ellenszelében azonban újabban Puskás Peti védte meg az énekesnőt a nyilvánosság előtt. A botrányt illetően Balavány György kollégánk is kifejtette véleményét a napokban.

