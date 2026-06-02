Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. június 2., kedd
Friss hírek
- Parlamenti fizetések csökkentése: 4 év alatt 50 milliárdot spórolnának.
- Orbán Anita külügyminiszter a választás után elsőként holland partnerét, Tom Berendsent fogadta hivatalos látogatáson a Külügyminisztériumban hétfőn.
- Trump: Izrael és a Hezbollah beleegyezett a lövöldözés leállításába.
- Trump szerint most már tényleg jön a megállapodás Iránnal, ami egy katonai győzelemnél is jobb lesz.
- Leváltották Szentkirályi Alexandrát a budapesti Fidesz éléről. Régi motoros fideszes politikus érkezett a helyére.
- Balásy nem tudja kifizetni a dolgozóit, pedig cégei összesen 200 milliárd forintos árbevételt hoztak össze tavaly.
- Megugró lánctartozások, tömeges elbocsátás: hullámverést hozhat az államilag felhizlalt vállalatok megingása. Ez várható, ha megcsappan a NER-közeli cégek megrendelésállománya.
- Egy szerepét egyelőre nem adja vissza Nagy Ervin: havi kétszer áll majd színpadra a kulturális államtitkár.
- Rátámadtak egy sofőrre egy baleset után a VI. kerületben, a rendőrség három embert előállított.
- Kutya támadt rá egy postásra Óbudán, a férfi összeesett.
- Itt a vége: már nem Hornyák Zsolt a Felcsút vezetőedzője.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Sarkad és Vésztő, illetve Sarkad és Kötegyán között 3-ig pályakarbantartás miatt pótlóbuszok közlekednek.
BKK
- A 41-es villamos a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Repülőtér között nem közlekedik. A villamos a Repülőtér és a Balatoni út között mindkét irányban a Kamaraerdei Ifjúsági Park irányú peronnál áll meg. A Kamaraerdei Ifjúsági Park Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el.
Mai időjárás:
- A keleti harmadban fordulhat elő néhol zápor
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
- Késő estére 16 és 21 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Kármen
- Anita
Deviza középárfolyam:
- EUR 354,19
- USD 303,82
- CHF 387,97
- GBP 409,28
