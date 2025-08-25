ajsa lunabíró ica
Bíró Ica Ajsa Luna Szent István-napi performanszáról: A Himnusz a magyarságunk alapköve, botrányos, hogy így nyúlt hozzá

admin Grósz Petra
2025. 08. 25. 14:05
Augusztus 20-ai fellépése óta nem látszanak csillapodni az indulatok Ajsa Luna Himnusz-performanszát illetően. Mint ismeretes, az énekesnő cigarettával a kezében, a színpadon ülve adta elő Szent István-napi koncertjén a Himnusz egy részletét, amivel sokaknál kiverte a biztosítékot. Az esetre a kormánysajtó is hamar ráugrott, a szakmabeli, illetve közéleti szereplők pedig azóta is sorra nyilvánulnak meg a történtek kapcsán.

A Ripost nemrég Bíró Icát is megszólaltatta az ügyben:

Olyan hamis, hogy a fal adja a másikat. Szégyen, gyalázat a produkció

– jelentette ki Bíró, hozzátéve: „aki ennyire hamisan nyomja a Himnuszt, az nem énekes”.

Mint mondja, Ajsa Luna munkásságát korábban nem ismerte, de az említett produkció után úgy érzi, nem is kíváncsi rá.

Nem törhetek pálcát senki felett, és nem is szoktam, de úgy érzem, bűnösök közt cinkos, aki néma.

Az énekesnő hangsúlyozta, hogy nem áll szándékában személyeskedni, de, ami sértő, az sértő.

Úgy ment el, mintha jól végezte volna a dolgát, zéró szégyenérzet nélkül. A Himnusz a magyarságunk alapköve, botrányos, hogy így nyúlt hozzá. […] Remélem, hogy ilyen produkcióval soha többet nem lehet kiállni a színpadra, vérlázító, ahogy keresztbe tette a lábát és cigarettázik

– zárta le a témát Bíró Ica, aki a beszélgetés végén arra is kitért, hogy úgy érzi, mintha mostanában fordítva ülne a lovon mindenki, és a magyar Himnusz tisztelete már nem számít mindenki számára alapvető értéknek.

Tóth Gabi is reagált Ajsa Luna Himnusz-előadására
A Megasztár mestere sem hagyta szó nélkül az énekesnő augusztus 20-ai koncertjén történteket.

