felsővezeték-szakadásmiskolcmávvonat
Belföld

Felsővezeték-szakadás miatt hosszabb menetidő és fennakadások várhatók a miskolci vasútvonalon

admin Rugli Tamás
2026. 06. 02. 07:07
Egy tehervonat áramszedője szakította le a vezetéket éjszaka.

Hosszabb menetidőre kell számítani a miskolci vasútvonalon, mert keddre virradó éjjel egy tehervonat mozdonyának áramszedője megsérült, és egy mintegy 300 méteres szakaszon leszakította a felsővezetéket – közölte a Mávinform a honlapján.

A hiba elhárításáig Vámosgyörk és Füzesabony között a személyvonatok nem közlekednek, helyettük az egri Agria InterRégió szerelvények állnak meg. Vámosgyörk és Ludas között azonban ezek is csak egy vágányon járnak.

A helyreállításig a miskolci fővonalon meghosszabbodhat az InterCity- és az Agria InterRégió-vonatok menetideje.

