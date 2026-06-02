Megugró lánctartozások, tömeges elbocsátás: hullámverést hozhat az államilag felhizlalt vállalatok megingása

Az indokolatlan állami presztízsberuházások és túlárazott közbeszerzések leállításával évente akár több ezer milliárd forintot lehet megtakarítani – fogalmaztak a Tisza Párt választási programjában. A piaci várakozások szerint az új kormány hamarosan kezdeményezi a közbeszerzési rendszer átalakítását, aminek nyomán egy a leköszönt kormány gazdasági holdudvarához tartozó vállalkozói kör kiszorulhat a közösségi megrendelésekből. A nagy állami építési beruházások esetében ez azt jelenti, hogy napirendre kerülhet a nyertes ajánlatadók cseréje, a nyertes szerződések felbontása. Ehhez az új kabinetnek az elszámoltatáson túl költségvetési érdeke is fűződik.

Mint a 24.hu nemrég írt róla, a beszerzések várható felülvizsgálata veszélyeztetheti a NER-közeliként azonosított cégek bevételeit és fizetőképességét, ami adott esetben létszámleépítésekhez is vezethet.

„Egyelőre az látszik, hogy az építőipart érintő átrendeződést nézve csak a nyertes generálkivitelezők/fővállalkozók vannak reflektorfényben.

Eközben ez a folyamat egy hosszú, sokszereplős alvállalkozói/kivitelezői rendszer egészére is hatással lenne.

Ebben a láncolatban több ezer mikro-, kis- és középvállalkozás van jelen, hiszen a nagy tendernyertes cégek jelentős részben alvállalkozók felé szervezik ki a munkálatok elvégzését, a kkv-k nagy értékű állami beruházásokon vannak jelen. Számos fővállalkozó jellemzően mérnökcsapattal dolgozik, de a konkrét fizikai munkát alvállalkozói – például épületgépészeti, épületvillamossági és egyéb – szakcégkör végzi el szakmunkásokkal” – hívta fel rá lapunk figyelmét Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke.

Az érdekképviseleti vezető szerint az ágazatban rövid időn belül megkezdődhet az átrendeződés, de hogy ez milyen formán valósul meg, egyelőre nem tudják megítélni. Jelenleg az új kormány is csak ott tart, hogy vizsgálja az érintett vállalkozói szerződéseket, amelyekre a szakszövetségnek nincs rálátása.

Szerinte a fő kérdés, hogy a munkák várhatóan hogyan állnak meg, illetve milyen egyéb vállalkozói kör fejezi be azokat. Amennyiben felülvizsgálják/leállítják a közbeszerzéseket, a folyamatban lévő projektek jó része előrehaladott állapotban lesz, hiszen azokba az alvállalkozók beépítették az alapanyagokat, a munkavállalóikkal sok feladatot elvégeztettek. A tapasztalatok szerint ha ilyen nagy munkákat megállítanak, onnantól kezdve nem nagyon keletkeznek teljesítésigazolások. Ezzel szemben egyfajta műszaki felmérés, elszámolás veszi kezdetét, amely adott esetben vitákhoz vezethet, s mindez időigényes lehet – fűzte hozzá.

Ennek nyomán előállhat az a helyzet, hogy az alvállalkozók nem lesznek időben kifizetve.