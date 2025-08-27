Puskás Peti Ajsa Luna védelmére kelt: „Hibázni lehet, fiatalon szinte kötelező is”

Egy hete, augusztus 20-án történt, hogy Ajsa Luna a színpadon ülve, cigivel a kezében énekelte el a Himnusz egy részletét. A produkcióról készült videó bejárta a teljes magyar sajtót és közösségi médiát, és azóta rengetegen szólaltak fel a fiatal énekesnő ellen, és néhányan mellette. Utóbbi tábort erősíti Puskás Peti, aki Facebookon szentelt posztot az ügynek.

„Most, hogy 1 héttel később is mindenki úgy gondolja, hogy a legfontosabb dolga, hogy beletörölje a lábát egy 24 éves feltörekvő énekesnőbe, el lehet gondolkodni, hogy vajon milyen végletekig frusztrált társadalomban élünk, ahol egy menthetetlenül borzasztóan sikerült, de vélhetően nem rossz szándékból születő ötlet kettészakít egy országot, és mindenki a saját túldimenzionált igazát keresi benne” – kezdte bejegyzését a The Biebers énekese.

Hibázni lehet. Fiatalon főleg. Fiatalon szinte kötelező is.

Mint írta, személy szerint ő szereti a Himnusz-átdolgozásokat, de elismeri, hogy Ajsa Luna verziója nem a legjobb volt.

Ez gyengécske volt? Az. Tiszteletlen? Tiszteletlen. Ennyi. Több van ebben? Nincs. Kellett volna annyit mondani, hogy bocs, ez nem jött be? Kellett volna.

Úgy folytatja, hogy az ő értékrendjébe az sem fér bele, hogy a vallási ünnepekből vagy történelmi megemlékezésekből „bazári black fridayeket” csinálnak. Szerinte inkább a valódi problémákról kéne beszélni, például, hogy miért utálják egymást ennyire generációk és miért értetlenek teljesen egymással szemben a különböző korosztályok. Azt mondja, erre nem nehéz a válasz, „mert teljesen elvesztettünk önállóan értékítéletet hozni, csupán törzsi létünk határoz meg, amin kívül mindenki ellenség”.

„Úgyhogy szerintem Ajsa Luna egy hallgatást megér, hogy tetszik-e vagy sem. Ha nem, azzal sincs semmi baj” – tette hozzá, majd azon zenésztársainak is odaszólt, akik akkor nem mondtak semmit, amikor utolsó pillanatban lemondták ByeAlex és a Margaret Island augusztus 20-ai koncertjét, akkor viszont nagyon aktívak lettek, amikor egy fiatalt kellett ócsárolni.

Érdekesség, hogy Puskás Peti hét évvel ezelőtt mentor volt az X-Faktorban, amikor Ajsa Luna jelentkezőként részt vett a válogatón. Sőt, Puskás állította le a zenét, mielőtt a zsűri többi tagjával egyetértésben nem juttatták tovább a következő fordulóba az akkor 17 éves karibi-magyar énekesnőt.

Ajsa Luna hét elején reagált a rá zúduló népharagra, és úgy fogalmazott, övön alulinak és teljesen elrugaszkodottnak tartja produkciója minősítgetését és degradálását.

Az előadással kapcsolatban korábban