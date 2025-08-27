ajsa lunapuskás peti
Szórakozás

Puskás Peti Ajsa Luna védelmére kelt: „Hibázni lehet, fiatalon szinte kötelező is”

Sárosi Zoltán / RTL
admin Csontos Kata
2025. 08. 27. 15:07
Sárosi Zoltán / RTL
Ettől függetlenül szerinte is tiszteletlen volt az énekesnő Himnusz-átdolgozása.

Egy hete, augusztus 20-án történt, hogy Ajsa Luna a színpadon ülve, cigivel a kezében énekelte el a Himnusz egy részletét. A produkcióról készült videó bejárta a teljes magyar sajtót és közösségi médiát, és azóta rengetegen szólaltak fel a fiatal énekesnő ellen, és néhányan mellette. Utóbbi tábort erősíti Puskás Peti, aki Facebookon szentelt posztot az ügynek.

„Most, hogy 1 héttel később is mindenki úgy gondolja, hogy a legfontosabb dolga, hogy beletörölje a lábát egy 24 éves feltörekvő énekesnőbe, el lehet gondolkodni, hogy vajon milyen végletekig frusztrált társadalomban élünk, ahol egy menthetetlenül borzasztóan sikerült, de vélhetően nem rossz szándékból születő ötlet kettészakít egy országot, és mindenki a saját túldimenzionált igazát keresi benne” – kezdte bejegyzését a The Biebers énekese.

Hibázni lehet. Fiatalon főleg. Fiatalon szinte kötelező is.

Mint írta, személy szerint ő szereti a Himnusz-átdolgozásokat, de elismeri, hogy Ajsa Luna verziója nem a legjobb volt.

Ez gyengécske volt? Az. Tiszteletlen? Tiszteletlen. Ennyi. Több van ebben? Nincs. Kellett volna annyit mondani, hogy bocs, ez nem jött be? Kellett volna.

Úgy folytatja, hogy az ő értékrendjébe az sem fér bele, hogy a vallási ünnepekből vagy történelmi megemlékezésekből „bazári black fridayeket” csinálnak. Szerinte inkább a valódi problémákról kéne beszélni, például, hogy miért utálják egymást ennyire generációk és miért értetlenek teljesen egymással szemben a különböző korosztályok. Azt mondja, erre nem nehéz a válasz, „mert teljesen elvesztettünk önállóan értékítéletet hozni, csupán törzsi létünk határoz meg, amin kívül mindenki ellenség”.

„Úgyhogy szerintem Ajsa Luna egy hallgatást megér, hogy tetszik-e vagy sem. Ha nem, azzal sincs semmi baj” – tette hozzá, majd azon zenésztársainak is odaszólt, akik akkor nem mondtak semmit, amikor utolsó pillanatban lemondták ByeAlex és a Margaret Island augusztus 20-ai koncertjét, akkor viszont nagyon aktívak lettek, amikor egy fiatalt kellett ócsárolni.

Érdekesség, hogy Puskás Peti hét évvel ezelőtt mentor volt az X-Faktorban, amikor Ajsa Luna jelentkezőként részt vett a válogatón. Sőt, Puskás állította le a zenét, mielőtt a zsűri többi tagjával egyetértésben nem juttatták tovább a következő fordulóba az akkor 17 éves karibi-magyar énekesnőt.

Ajsa Luna hét elején reagált a rá zúduló népharagra, és úgy fogalmazott, övön alulinak és teljesen elrugaszkodottnak tartja produkciója minősítgetését és degradálását.

Az előadással kapcsolatban korábban

Kapcsolódó
Ajsa Luna: Ha valóban „meggyaláztuk a Himnuszt”, miért nem jött oda akkor senki, hogy ezt közölje velem?
Az énekesnő azt mondja, Szent István-napi koncertje után hangosan visszatapsolták, és a közönségnek egy rossz szava sem volt az előadásával kapcsolatban.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

Friss

Népszerű

Összes
Bruce Willist különköltöztették a családjától, reggelinél és vacsoránál találkozik legkisebb lányaival
Tuvic Aleksandrának engedélyeztetnie kell születendő kisfia nevét
10 hónap alatt negyven kilót fogyott Nagyházi Lőrinc
Majka: Nem esnék kétségbe, ha többet nem hagynának fellépni
Magyarország pert indított az Ukrajnának fizetett uniós támogatások miatt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik