Egészségügy: Hegedűs Zsolt két új vezetőt jelentett be

Megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban (NNGYK) – közölte hétfőn az egészségügyi miniszter.

Hegedűs Zsolt közösségi oldalán jelentette be, hogy Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos, vagyis újabb kulcsfontosságú intézmény élén lesz csere. Újra függetlenné válik az Országos Gyógyszerészeti Intézet, amelyet Szepezdi Zsuzsanna vezet majd.

Az átadás-átvételre a minisztert a két új szakmai vezető mellett elkísérte Vokó Zoltán népegészségügyért felelős államtitkár is. Hegedűs Zsolt ismét egyértelművé tette, hogy az új vezetőktől az általuk felügyelt területek újraszervezését várja, posztját ugyanis azzal zárta: új szemlélet, irány, cselekvés, hogy

végre befektessünk a magyar emberek egészségébe.

Érdekesség, hogy Oroszi Beatrix és Vokó Zoltán is komoly szerepet vállalt a Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesületének vezetésében. Az új országos tisztifőorvos korábban már dolgozott a hivatalban, főosztályvezetőként, megszűnéséig pedig ő irányította az Országos Epidemiológiai Központot. Szepezdi Zsuzsanna számára sem ismeretlen a feladat, megszüntetéséig ő vezette az Országos Gyógyszerészeti Intézetet.