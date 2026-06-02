Felháborodtak a tudósok: kulcsfontosságú rendszert számol fel Donald Trump

A Trump-adminisztráció megszünteti kulcsfontosságú mélytengeri megfigyelőrendszerét, amelyet egy évtizeddel ezelőtt hoztak létre a part menti környezet, a tengeri ökoszisztéma és a globális éghajlatot befolyásoló áramlatok megfigyelésére – írja a The New York Times.

A tudósok a megfigyelőrendszer adatait felhasználva figyelemmel követhették, hogyan nyeli el az óceán az üvegházhatású gázokat a légkörből, hogyan befolyásolhatják az óceán hőmérsékletének változásai, például a tengeri hőhullámok, a halászatot, vagy hogyan jelezhetnek nagyobb változásokat az éghajlatban. Emellett az áradásokra is előzetes figyelmeztetést tudtak kapni.

A rendszer leszerelésével nem várnak sokat: a Nemzeti Tudományos Alapítvány (National Science Foundation) bejelentette, hogy már júniusban hajókat küldenek több mint 900 mélytengeri műszer eltávolítására.

Ezek Oregon, Washington állam, Alaszka, Észak-Karolina, valamint Grönland és Izland között található, Irminger-tengerként ismert terület partjainál horgonyoznak. Ez utóbbi állomás különösen fontos volt az észak-atlanti bukóáramlás (AMOC) változásainak megértésében, amelyről egyre több tudós úgy véli, hogy az összeomlás szélén áll, ami rendkívül súlyos időjárási következményekkel járna.

Craig McLean, aki Trump első ciklusa alatt a Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal megbízott vezető tudósa volt, azt mondta, hogy a lépés a Trump-adminisztrációban bevett minta része. A szakértő szerint ez tükrözi a jelenlegi kormányzat hiányosságát a tudományos értékek megértésében, az óceánmegfigyelő rendszer lebontásáról szóló döntéssel pedig ismét a globális tudományos élet hátsó ülésére szorítja vissza magát az Egyesült Államok.