Cigivel a kezében, a színpadon ülve énekelte a Himnuszt Ajsa Luna augusztus 20-ai koncertjén

2025. 08. 21. 18:14

A Facebookon kezdett el terjedni egy felvétel, amin Ajsa Luna látható az augusztus 20-ai koncertjén, amelynek egy pontján az énekesnő a színpadon ülve, cigarettával a kezében énekli a Himnuszt, majd miután feláll, boldog születésnapot kíván Magyarországnak.

Előre szólok, biztosítékot kiverő »produkciót« láttok…

– fűzte hozzá a felvételhez a videó feltöltője.

A megosztott videóra jobbára dühös reakciók érkeztek, és a kommentszekcióban is többen fejezték ki nemtetszésüket a látottak miatt.

A Telex szúrta ki, hogy az esetre ráugrott a kormánypárti sajtó is: a Mandiner Ennél nincs lejjebb: ülve, cigarettázva adta elő a magyar Himnuszt augusztus 20-án az énekesnő címmel hozta le a hírt, az atv.hu pedig Hamisan, cigivel a szájában kornyikálta a himnuszt az államalapítás ünnepén Ajsa Luna címmel közölt cikket a témában – ebben azt írták, a közösségi médiában terjedő felvételen „jól hallható, hogy az énekesnő ki sem tudja énekelni rendesen a magas hangokat, sőt olyan, mintha el is felejtette volna egy ponton a szöveget”.

A történtekkel kapcsolatban az énekesnő is megszólalt, a korlátozott ideig elérhető Instagram-storyban reagált a róla szóló cikkekre.

Augusztus 20-a alkalmából némi rám jellemző spontaneitással, pusztán hazaszeretetből az egyik dalom (Aludj Hófehérke) első verzéje helyett volt merszem elénekelni a Himnuszt. Mindössze azért, hogy közelebb legyek a közönségemhez (akik egyébként velem énekeltek), lecsücsültem a színpad szélére. Nem volt cigi a számban, nem vágtam unott fejet, és nem felejtettem el a szöveget sem

– jelentette ki az énekesnő, hozzátéve:

Pusztán annyi történt, hogy a nemzeti ünnep alkalmából kissé átszellemülve a saját stílusomban a saját dalom zenei alapjára ráénekeltem egy Himnusz átdolgozást. Aki ismer és követ, az tudja, mennyire szentimentális téma nálam a hazaszeretet, mondanom sem kell, hogy semmiféle rossz szándék nem vezérelt, sőt, a célom az volt, hogy felköszöntsem Magyarországot úgy, ahogyan ez a saját performanszomon belül autentikus.

Ajsa Luna két évvel ezelőtt lapunknak is interjút adott:

„Majd mondok erre valamit, és az nagy lesz” – a Z-generációs Hamupipőke világvégéről, unalomról és dühről
ajsa luna hangját olyan előadók dalaiban hallhattuk eddig, mint Azahriah, Beton.Hofi és Hundred Sins, nemrég pedig megjelent Világvége című albuma, ennek kapcsán kísértük el egy koncertnapján.

