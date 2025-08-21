Cigivel a kezében, a színpadon ülve énekelte a Himnuszt Ajsa Luna augusztus 20-ai koncertjén

A Facebookon kezdett el terjedni egy felvétel, amin Ajsa Luna látható az augusztus 20-ai koncertjén, amelynek egy pontján az énekesnő a színpadon ülve, cigarettával a kezében énekli a Himnuszt, majd miután feláll, boldog születésnapot kíván Magyarországnak.

Előre szólok, biztosítékot kiverő »produkciót« láttok…

– fűzte hozzá a felvételhez a videó feltöltője.

A megosztott videóra jobbára dühös reakciók érkeztek, és a kommentszekcióban is többen fejezték ki nemtetszésüket a látottak miatt.

A Telex szúrta ki, hogy az esetre ráugrott a kormánypárti sajtó is: a Mandiner Ennél nincs lejjebb: ülve, cigarettázva adta elő a magyar Himnuszt augusztus 20-án az énekesnő címmel hozta le a hírt, az atv.hu pedig Hamisan, cigivel a szájában kornyikálta a himnuszt az államalapítás ünnepén Ajsa Luna címmel közölt cikket a témában – ebben azt írták, a közösségi médiában terjedő felvételen „jól hallható, hogy az énekesnő ki sem tudja énekelni rendesen a magas hangokat, sőt olyan, mintha el is felejtette volna egy ponton a szöveget”.

A történtekkel kapcsolatban az énekesnő is megszólalt, a korlátozott ideig elérhető Instagram-storyban reagált a róla szóló cikkekre.

Augusztus 20-a alkalmából némi rám jellemző spontaneitással, pusztán hazaszeretetből az egyik dalom (Aludj Hófehérke) első verzéje helyett volt merszem elénekelni a Himnuszt. Mindössze azért, hogy közelebb legyek a közönségemhez (akik egyébként velem énekeltek), lecsücsültem a színpad szélére. Nem volt cigi a számban, nem vágtam unott fejet, és nem felejtettem el a szöveget sem

– jelentette ki az énekesnő, hozzátéve:

Pusztán annyi történt, hogy a nemzeti ünnep alkalmából kissé átszellemülve a saját stílusomban a saját dalom zenei alapjára ráénekeltem egy Himnusz átdolgozást. Aki ismer és követ, az tudja, mennyire szentimentális téma nálam a hazaszeretet, mondanom sem kell, hogy semmiféle rossz szándék nem vezérelt, sőt, a célom az volt, hogy felköszöntsem Magyarországot úgy, ahogyan ez a saját performanszomon belül autentikus.

