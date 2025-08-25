Novák Elődnek sem tetszett az Ajsa Luna-féle Himnusz, feljelentette az énekesnőt

Bővül az Ajsa Luna Himnusz-feldolgozása miatt felháborodók listája – most Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke nyilvánította ki véleményét a karibi-magyar származású énekesnő feljelentésével. A képviselőt leszámítva ezidáig
is kifejezte nemtetszését az augusztus 20-ai performansz iránt, ameéyről az énekesnő közösségi médiáján elmondta, pusztán hazaszeretet vezérelte a spontán feldolgozást illetően.
A Mi Hazánk képviselője Facebook-poszt formájában adott hírt a nemzeti jelkép megsértése miatti feljelentésről, melyben himnuszgyalázóként hivatkozott a megfogalmazása szerint „bevándorló hátterű” énekesnőre.
Az esettel kapcsolatban – amire a kormánypárti sajtó is hamar ráugrott – nemrég meg is szólalt az énekesnő.