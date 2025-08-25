novák elődajsa lunafeljelentéshimnusz
Novák Elődnek sem tetszett az Ajsa Luna-féle Himnusz, feljelentette az énekesnőt

2025. 08. 25. 12:49
Bővül az Ajsa Luna Himnusz-feldolgozása miatt felháborodók listája – most Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke nyilvánította ki véleményét a karibi-magyar származású énekesnő feljelentésével. A képviselőt leszámítva ezidáig

is kifejezte nemtetszését az augusztus 20-ai performansz iránt, ameéyről az énekesnő közösségi médiáján elmondta, pusztán hazaszeretet vezérelte a spontán feldolgozást illetően.

A Mi Hazánk képviselője Facebook-poszt formájában adott hírt a nemzeti jelkép megsértése miatti feljelentésről, melyben himnuszgyalázóként hivatkozott a megfogalmazása szerint „bevándorló hátterű” énekesnőre.

Az esettel kapcsolatban – amire a kormánypárti sajtó is hamar ráugrott – nemrég meg is szólalt az énekesnő.

